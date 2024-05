Roberto Cidade apresenta sua pré-candidatura a mulheres na véspera do Dia das Mães

Notícias de Manaus – Na véspera do Dia das Mães, o pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Roberto Cidade (UB), participou de encontros com mulheres para apresentar sua candidatura e parabenizá-las pela data festiva. No Núcleo 15 da Cidade Nova, zona Norte, o pré-candidato participou de um almoço e no final da tarde de um chá com mulheres, em Petrópolis, zona Sul.

“Fui convidado para participar desses encontros e falar um pouco mais da nossa pré-candidatura e dos nossos projetos para Manaus. Para mim, é importante dialogar com todos e mostrar que estamos dispostos a construir um plano de governo conjunto e que, sobretudo, leve em consideração as necessidades e os anseios das pessoas “, declarou.

Moradora da Cidade Nova e uma das coordenadoras do Clube de Mães do Núcleo 15, Cristiane Ribeiro, 42, destacou a importância de um gestor ter um olhar diferenciado para as comunidades e para as iniciativas de empoderamento das mulheres.

“Nós realizamos atividades aqui com mulheres, com cursos de capacitação que podem proporcionar a elas oportunidades para o seu sustento. E vemos como isso é importante pra autoestima delas. Convidamos o Cidade para estar aqui conosco, falamos do nosso clube, do nosso trabalho e também do nosso bairro e sobre o que esperamos do próximo prefeito. Nosso bairro está um tanto abandonado e confiamos que ele vai ajudar a melhorar nossa comunidade quando estiver na prefeitura”, falou.

Na zona Sul, o encontro teve como foco a discussão sobre a importância da participação das mulheres no processo político.

Rosi da Cunha, 50, uma das idealizadoras da iniciativa, lembrou que é preciso que as mulheres estejam cada vez mais engajadas para fazer com que sua voz seja ouvida e, assim, suas demandas sejam atendidas.

“Estamos envolvidas diretamente com tudo o que acontece em nossas comunidades e, por isso, é muito importante que o pré-candidato esteja aqui, olhando nos nossos olhos, conversando e apresentando as propostas que podem fazer a diferença em nosso dia a dia. Agradeço ao Roberto Cidade por ter vindo e nos ter dado essa oportunidade de diálogo. Desejo que Deus o abençoe e que ele saia vitorioso das eleições “, disse.