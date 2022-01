Roberto Cidade cobra comprovante de notificação prévia para troca de medidores pela Amazonas Energia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Autor da Lei 5.533/2021, que obriga a Amazonas Energia notificar previamente o consumidor acerca da troca do medidor de energia elétrica, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), enviou, nesta quarta-feira (19), à concessionária, solicitação da comprovação de notificação prévia para realização do serviço feito recentemente no bairro Cidade Nova, Conjunto Canaranas e Comunidade Fazendinha, na zona Norte de Manaus.

Cidade foi informado por moradores sobre a troca dos medidores e quer saber se a empresa está respeitando a lei de sua autoria.

“Há uma lei de minha autoria que obriga a Amazonas Energia informar previamente o consumidor acerca da troca do medidor. É uma lei em vigor e precisa ser respeitada.

Por isso solicitei que a empresa envie a cópia da notificação, se é que ela existe. Infelizmente, acredito que não estejam fazendo o que manda a lei, mas estou dando a eles o benefício da dúvida”.

A Lei 5.533/2021, é oriunda do Projeto de Lei 57/2020 apresentado por Roberto Cidade e aprovado pela Assembleia Legislativa em junho do ano passado.

* Com informações da assessoria de imprensa