Roberto Cidade completa mil dias de mandato e destaca ações pela melhoria de vida da população

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), completou, nesta quarta-feira (27), mil dias de seu primeiro mandato no Parlamento Estadual. Os números comprovam que o trabalho desenvolvido por ele nesse período tem ajudado na concretização de políticas públicas de desenvolvimento para capital e interior.

Nesses quase três anos de mandato, Cidade apresentou 182 projetos e 51 deles se transformaram em Leis sancionadas pelo Governo. Entre os destaques, estão ações voltadas para a defesa da mulher – como o projeto que criou o Selo Mulheres Seguras e o atendimento por policiais do sexo feminino a mulheres -; do meio ambiente – com a criação da Semana do Lixo Zero -; e combate à pandemia – em que o deputado destinou R$ 5,5 milhões de suas emendas para este fim -.

Além desses temas, o presidente da Aleam também aprovou Projetos de inclusão, como o que obriga estabelecimentos comerciais a prestarem auxílio a Pessoas com Deficiência, o que determina a expedição de diplomas em braile e o que cria o pré-vestibular gratuito aos estudantes de baixa renda.

“Desde criança, sempre gostei de servir. Cresci, me tornei empresário e o desejo de ajudar o próximo permaneceu enraizado no meu caráter, até que decidi me tornar político e ajudar não só as pessoas, mas também o meu estado a crescer e se desenvolver”, afirmou o deputado.

Roberto Cidade também destinou mais de R$ 14 milhões de emendas parlamentares a Manaus e municípios do interior, recurso que garantiu melhorias nos serviços de saúde, educação e fomento à agricultura familiar.

Presidência

Em dezembro de 2020, Roberto Cidade entrou para a história da Assembleia Legislativa ao ser eleito o primeiro presidente a assumir o comando da Casa no primeiro mandato e o mais novo da história, com 34 anos. A posse foi em fevereiro de 2021, em meio à segunda onda da pandemia.

Em sua gestão, o Parlamento Estadual contabiliza grandes feitos, como a aprovação da destinação de R$ 160 milhões do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) para os municípios combaterem a Covid-19, a aprovação da nova Lei do Gás, os auxílios emergenciais e a regulamentação do transporte hidroviário no Estado, entre outros.

“Nesses mil dias, também tive a honra de ser eleito presidente da Casa, sendo o primeiro da história a assumir o cargo no primeiro mandato e poder estar comandando o Parlamento Estadual num dos momentos mais difíceis das nossas vidas, quando milhares de amazonenses perderam a guerra contra o coronavírus. Creio que Deus me guiou na direção correta. Consegui manter a relação harmoniosa entre os colegas e juntos fizemos a Assembleia protagonista nas discussões e decisões de pautas importantes”, destacou.