Roberto Cidade conduz reunião que definiu os membros das comissões técnicas do legislativo estadual

Dando continuidade às ações de início dos trabalhos da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o presidente Roberto Cidade (UB), conduziu, na tarde desta quinta-feira, 2/2, a reunião que definiu os membros das comissões técnicas da Casa. Todos os 24 deputados estaduais participaram da reunião. Os nomes dos ocupantes dos cargos de presidente, vice-presidente e membros serão publicados no Diário Oficial do Legislativo.

“Hoje nós definimos as presidências, as vice-presidências, os membros de todas as comissões e, a partir de terça-feira (7), a Casa volta a ter as sessões plenárias e a andar normalmente. Tivemos uma reunião com um amplo debate e os deputados entraram em consenso. Nós já temos os nomes dos membros das comissões e logo vamos publicar no Diário Oficial. Fico muito feliz de começarmos uma legislatura com união, cumprindo o nosso papel e fazendo com que cada deputado possa ter a estrutura necessária para cumprir seu mandato de forma independente, mas em harmonia. As comissões estão formadas e agora é trabalhar”, falou.

Cada parlamentar pode ser presidente de uma comissão, vice-presidente de outra, membro em três comissões e suplente em outras duas.