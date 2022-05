Roberto Cidade cumpre agenda em Tapauá, que comemora 66 anos neste final de semana

Redação AM POST

Convidado pelo prefeito de Tapauá (distante 449 Km de Manaus), Gamaliel Andrade, para participar das comemorações pelo dia da padroeira, Santa Rita de Cássia e do aniversário de 66 anos do município, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto

Cidade (UB), cumpriu agenda nesta sexta-feira (20), na cidade localizada na calha do Purus.

Em Tapauá, o presidente da Aleam esteve na Câmara Municipal, vistoriou obras em curso no município e participou de programação desportiva alusiva ao aniversário da cidade. “Na Câmara Municipal tive a oportunidade de agradecer, mais uma vez, pela participação dos vereadores no nosso Feclam (Fórum de Casas Legislativas do Amazonas). Ao lado prefeito Gamaliel, visitei algumas das obras que estão mudando a cara da cidade, pude conversar com a população e aproximar ainda mais a Assembleia Legislativa do cidadão”, afirmou.

Cidade ressaltou ainda que o Governo do Estado liberou quase R$ 8 milhões para a pavimentação do sistema viário de Tapauá, o que facilitará o escoamento da produção agrícola produzida no município.

“Fico feliz por estar em Tapauá comemorando, nesse momento oportuno, o aniversário de 66 anos do município. Não é fácil fazer política no nosso Estado, mas eu procuro visitar os municípios, conversar com os gestores e ver como eu, como deputado estadual, posso contribuir. Fui à Secretaria de Produção Rural e conversamos bastante como fazer para auxiliar os agricultores do município. Estamos sempre olhando com carinho para a população de Tapauá e atendendo, dentro do possível e junto com a prefeitura, as reivindicações”, reforçou.

Aniversário do município

A Prefeitura Municipal de Tapauá está promovendo atividades referentes aos festejos da padroeira do município, Santa Rita de Cássia, e ao aniversário de 66 anos da cidade, que não pôde ser comemorado em dezembro passado em razão da pandemia.

Os festejos iniciaram em 13/5, com novenas, que se encerram neste sábado, 21. Estão sendo realizadas também diversas atividades desportivas e, no domingo, 22, dia da padroeira, ocorrerá missa, batizados e procissão na praça Raimundo Parente, Centro da cidade.