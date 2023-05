Roberto Cidade cumpre agenda no interior e reforça importância da diversificação econômica no estado do Amazonas

Redação AM POST

O deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), retomou a agenda de viagens pelo interior do Estado cumprindo agenda em Barreirinha (distante 330 km de Manaus). No município, o parlamentar foi um dos palestrantes do seminário “Cidadania em Pauta”, promovido pela Rádio Ariramba, em parceria com a Prefeitura de Barreirinha e a Câmara Municipal.

Em sua fala, o deputado presidente falou da importância de diversificar as matrizes econômicas no estado do Amazonas permitindo, desta forma, que haja menos dependência do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM). Cidade defendeu, mais uma vez, que sejam realizados estudos de viabilidade econômica nos municípios do Estado com o intuito de se fazer conhecer as potencialidades de cada região.

“Cada cidade tem que ser uma cidade-polo, é preciso haver um olhar diferenciado para cada região, para cada cidade do Amazonas. Minha sugestão à Associação dos Municípios é que se una à Aleam e ao Executivo Estadual, para que seja realizado um estudo específico para cada município do Estado e assim possamos explorar, com responsabilidade, matrizes econômicas em cada município. Aqui em Barreirinha mesmo pode ser criado um polo turístico em relação à pesca esportiva”, sugeriu.

De acordo com Cidade, a criação de novas viabilidades econômicas gera em cadeia novas oportunidades em diversos segmentos, tais como nas áreas social, de cidadania, geração de emprego e renda.

“Participei em Belém da reunião do Parlamento Amazônico e pude ver que a capital do Pará não é a que mais arrecada, ao contrário de Manaus, que concentra 90% da arrecadação e da economia do estado do Amazonas. Precisamos desafogar Manaus e se faz isso criando oportunidades para os municípios do interior. Precisamos pensar e desenvolver uma política regional que incentive a economia com sustentabilidade, que tenha maior arrecadação de ISS. Ano a ano há aumento da população, das despesas e das demandas e para que haja cidadania e responsabilidade social precisamos de outras oportunidades, precisamos incentivar o interior a produzir riquezas”, reforçou.

Ainda no interior, o deputado presidente cumpre agenda, neste sábado, em Boa Vista do Ramos, e no início da próxima semana, em Manicoré e Humaitá.