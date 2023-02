Roberto Cidade destaca iniciativas da Aleam em favor do setor primário durante entrega de insumos pelo Governo do Amazonas

Redação AM POST

De forte identificação com o setor primário e apoiador das iniciativas que favoreçam o desenvolvimento regional, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), acompanhou o governador Wilson Lima durante a entrega de insumos e equipamentos para produtores rurais, nesta sexta-feira, 17/2.

Segundo o deputado, os benefícios entregues pelo Estado, por meio do Programa Agro Amazonas se somam aos incentivos destinados pela Assembleia Legislativa, por meio de emendas parlamentares, a diversos municípios do interior.

“Todas as iniciativas que fortalecem o interior do Estado merecem nosso apoio. Nos alegra participar dessa entrega e ver que o governador Wilson Lima tem visitado os municípios e acompanhado as necessidades dos produtores. Quem conhece o interior sabe das dificuldades que o cabôco passa e o quanto precisa ter oportunidades, por isso é tão importante o que sistema Sepror está fazendo aqui. Somado a isso, temos ainda a parcela da Assembleia Legislativa, que vem fortalecendo diversas iniciativas do setor primário por meio de emendas parlamentares. Tenho forte identificação e muita vontade de trabalhar pelo interior, por isso me sinto feliz e honrado por ver que juntos, Estado e Aleam, vêm contribuindo com melhorias para o homem do interior”, afirmou Cidade.

O Governo do Estado, por meio da Assembleia Legislativa, destinou mais de R$ 23 milhões de emendas parlamentares e de bancadas, em 2022, para apoiar ações em 50 municípios. As emendas beneficiaram produtores rurais com repasse de itens de fomento e insumos para diversas atividades voltadas ao agronegócio amazonense, por meio de convênios celebrados com prefeituras, sindicatos e associações comunitárias, dentre outros.

“Para este ano, a nossa previsão é que o governo do Estado libere R$ 27 milhões em emendas parlamentares para a produção rural. Isso representa um crescente na nossa contribuição para as iniciativas que favorecem o setor primário e, consequentemente, o desenvolvimento regional. Essa diversificação e incentivo são importantes para que possamos explorar com mais qualidade as potencialidades regionais e voltemos a ter o protagonismo em setores como a piscicultura. Hoje, o maior produtor de tambaqui não é o Amazonas, mas sim Rondônia. Isso nos entristece, mas ao mesmo tempo nos motiva a buscar meios para rever isso e mudar esse cenário”, declarou.

Durante a solenidade, foram entregues 13 mil itens, entre equipamentos e insumos, para o desenvolvimento da pesca, da piscicultura e da agricultura nos municípios do Amazonas. Com investimentos da ordem de R$ 6,6 milhões, o programa Agro Amazonas, direcionado para o setor primário, irá beneficiar mais de 10 mil produtores.

O Agro Amazonas visa reforçar o desenvolvimento do setor primário, buscando diversificar a matriz econômica do estado e ampliar a geração de emprego e renda. Ele reúne uma série de ações e projetos voltados ao fortalecimento do setor primário, com destaque para regularização fundiária e ambiental, crédito rural, assistência técnica e capacitação de produtores rurais, além de apoio à comercialização e investimentos em infraestrutura, como a recuperação de ramais e vicinais.