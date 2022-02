Roberto Cidade destaca que trabalhos legislativos não serão afetados pelo processo eleitoral no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Durante a abertura dos trabalhos legislativos de 2022, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), destacou que as Sessões Plenárias e as atividades da Casa não serão afetadas pelo calendário eleitoral. Cidade disse ter certeza do comprometimento dos deputados que compõem a atual legislatura.

“Vamos trabalhar em 2022 como sempre trabalhamos, com responsabilidade e compromisso com o povo do Amazonas. Tenho convicção de que nenhum colega deputado deixará de cumprir com a obrigação de participar das atividades em Plenário por conta da eleição. Vamos trabalhar aqui pelas manhãs e quando o expediente acabar seguiremos para outras ações. Eu, particularmente, venho todos os dias para Assembleia. Chego cedo e saio tarde normalmente”, afirmou.

O presidente da Aleam lembrou ainda que esta legislatura tem se destacado pelo alto número de Projetos aprovados, e por ter destravado pautas que estavam paradas por longo período, como a regulamentação do transporte hidroviário e a aprovação da nova Lei do Gás. “Essa é uma das legislaturas que mais aprovou Leis, fruto do comprometimento de todos”, disse.

Por fim, Roberto Cidade reafirmou o compromisso da Assembleia em auxiliar Governo e municípios na recuperação econômica do Estado. “Estaremos sempre atentos e tudo o que for de interesse do Amazonas; o que vier para desburocratizar e destravar a economia debateremos de maneira célere nesta Casa”, finalizou.

Leitura da mensagem

Após o recesso de fim de ano, as atividades da Assembleia Legislativa foram retomadas nesta terça-feira (1), com a leitura da Mensagem Governamental feita pelo governador Wilson Lima (PSC). Na quarta-feira, (2), ocorre a primeira Sessão Plenária ordinária deste ano.