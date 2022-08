Roberto Cidade enaltece festa da democracia em Maués e Boa Vista do Ramos durante lançamento de pré-campanha

Redação AM POST

Mais de cinco mil pessoas foram às ruas de Maués (distante 258 km de Manaus), na noite desse sábado (6), em uma verdadeira festa da democracia e em apoio às pré-candidaturas do deputado estadual Roberto Cidade (UB) e do deputado federal Sidney Leite (PSD). A comitiva que tomou as ruas do município também foi composta pelo pré-candidato ao Senado, Omar Aziz (PSD).

“Estamos vendo em Maués uma verdadeira festa da democracia. Com as pessoas nas ruas demonstrando apoio aos seus candidatos, conversando, interagindo. Isso é o que nos motiva a percorrer ainda mais o nosso Estado e apresentar as nossas propostas. Faço a política do bem, da união, do diálogo e agradeço a todos que nos apoiam, que confiam no trabalho que estamos realizando na Assembleia Legislativa em favor da população, tanto da capital quanto do interior”, afirmou.

Também no sábado, Roberto Cidade foi recebido por um grande número de apoiadores em Boa Vista do Ramos (271 km distante de Manaus). No município, além de fazer o pré-lançamento da candidatura a deputado estadual, Cidade fez a prestação de contas do seu mandato e visitou algumas obras viárias que estão sendo realizadas na sede da cidade.

“Hoje, em praticamente todos os municípios do Estado, estão sendo realizadas obras viárias fruto de convênios firmados entre as prefeituras e o governo do Amazonas, e isso só foi possível porque a Assembleia Legislativa garantiu a estabilidade necessária para que o governador e os prefeitos pudessem trabalhar. Esse também é nosso papel na Aleam, assegurar que as pautas que beneficiam a população do Amazonas sejam aprovadas com agilidade, respeitando as particularidades existentes no nosso Estado. Me sinto honrado e orgulhoso quando chego no município e vejo as obras acontecendo. Nosso mandato continuará a lutar para que não faltem recursos para que as melhorias tenham continuidade”, reafirmou.

Além do convênio no valor de R$ 1 bi assinado entre o Banco do Brasil e o Governo do Amazonas para ser aplicado em melhorias do sistema viário do Estado, o prefeito de Boa Vista do Ramos, Eraldo Trindade (CB), ressaltou que o trabalho e as intermediações feitas por Roberto Cidade junto ao executivo estadual permitiram o atendimento de demandas importantes para a população.

“Por meio do convênio com o governo do Amazonas está chegando o asfalto, o meio fio e sarjeta no nosso município. Graças ao deputado Roberto Cidade, com sua articulação e voz ativa, também nos auxiliou de forma determinante para que tivéssemos condições de fazer bem feitorias em ramais de Boa Vista do Ramos e na aquisição de implementos agrícolas. O deputado Roberto Cidade tem compromisso e responsabilidade com o nosso Estado, por isso merece a nossa confiança e apoio”, disse.