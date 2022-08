Roberto Cidade faz 1ª caminhada de campanha na zona Norte de Manaus

Redação AM POST

A zona Norte de Manaus foi escolhida para a primeira caminhada do deputado estadual Roberto Cidade (UB), candidato à reeleição. Atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Cidade percorreu ruas da Comunidade Nossa Senhora de Fátima I, Cidade Nova.

“Primeira caminhada feita. Estamos apresentando as nossas propostas, mostrando o nosso trabalho e reafirmando nosso compromisso com Manaus e com o estado do Amazonas. Que Deus nos abençoe e vamos pra luta! É 44.555. Confirma”, falou.

Moradora da Alameda da Esperança, Francisca Souza recebeu o candidato à reeleição com palavras de incentivo e carinho. “Precisamos ter pessoas que nos representem com vontade, que sejam simples, que não tenham medo de ir pras ruas conversar com a população. Desejo muito boa sorte ao deputado Cidade. Queremos que ele volte para a Assembleia Legislativa para nos representar”, disse.