Roberto Cidade faz a prestação de contas de suas visitas às calhas do Baixo Amazonas e do Madeira

Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Roberto Cidade (UB) cumpriu agenda de prestação de contas e participou de solenidades oficiais de entrega de equipamentos públicos, sociais, implementos agrícolas e de segurança pública nos municípios de Barreirinha, Boa Vista do Ramos e Manicoré no final de semana e nesta segunda-feira, 15. A prestação de contas foi feita na sessão plenária desta terça-feira, 16.

“É uma grande satisfação estar no interior do Estado e ver que as nossas emendas estão sendo empregadas com responsabilidade e em obras de significativa importância para a população. É dessa forma que o nosso mandato contribui com os municípios do interior, destinando recursos, fiscalizando e sensibilizando o Executivo para as demandas que diariamente se apresentam. Parabenizo os gestores desses municípios pelo trabalho realizado e desejo a eles, bem como aos demais prefeitos do Estado, sucesso, empenho e mais realizações que favoreçam a cidadania do povo do Amazonas”, afirmou.

O deputado presidente esteve em Barreirinha (distante 330 quilômetros de Manaus), na sexta-feira, 12, onde, ao palestrar no seminário “Cidadania em Pauta”, promovido pela Rádio Ariramba, em parceria com a Prefeitura de Barreirinha e a Câmara Municipal, defendeu a importância de diversificar as matrizes econômicas no estado do Amazonas permitindo maior desenvolvimento e geração de emprego e renda aos pequenos e médios municípios do Estado.

“É preciso que sejam realizados estudos de viabilidade econômica nos pequenos e médios municípios do Estado com o intuito de se conhecer as potencialidades de cada um deles. Essa política é importante porque os municípios médios e pequenos precisam ter um olhar diferenciado para se desenvolverem. Precisamos encontrar caminhos para que eles possam ter maior geração de emprego, renda e arrecadação. Isso já deve acontecer em Silves e Itapiranga, que vão ter aumento na arrecadação devido à exploração do gás. Torço para que possamos levar outras matrizes para os demais municípios”, reforçou.

Boa Vista do Ramos

Em Boa Vista do Ramos (distante 270 quilômetros de Manaus), aonde o parlamentar esteve no sábado, 13, Roberto Cidade participou da inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) Raimundo Rolim da Cruz, que foi concluída a partir da destinação de recursos, por meio de emenda parlamentar do deputado presidente. Cidade também visitou a UBS Hermínia Maria Simões e o Centro de Fisioterapia Fisio & Saúde, recém inaugurados.

“É uma grande satisfação ver que o dinheiro das nossas emendas parlamentares está sendo bem empregado. Em Boa Vista do Ramos, entregamos a UBS Raimundo Rolim da Cruz, que é um espaço que vai atender a população com diversas especialidades e serviços em saúde e também visitamos o Centro de Fisioterapia do município. O Centro de Fisioterapia possui equipamentos de primeira linha, não deixa a desejar a nenhum centro aqui da capital, e atende principalmente as pessoas que ficaram com sequelas da Covid-19, que estão tendo todo atendimento necessário”, falou.

Manicoré

Em Manicoré (a 331 quilômetros de Manaus), onde esteve nessa segunda-feira, 15, o deputado participou da inauguração do Centro de Convivência da Família Raimunda do Rosário. A entrega do equipamento social fez parte da programação alusiva ao aniversário de 145 anos do município, que contou ainda com a entrega de suplementos agrícolas, tais como motores de rabeta, motor de serra, casa de farinha e outros.

“É um orgulho poder participar de um momento importante para o povo bacurau e ver a alegria da população com essa grande entrega, que é o Centro de Convivência da Família Raimunda do Rosário. Um local equipado com todos os instrumentos necessários para que os profissionais ministrem aulas de música, informática, corte e costura e outras. Que possui piscina com acesso para idosos, PcDs e pessoas com mobilidade reduzida para a prática de hidroginástica e hidroterapia. Manicoré é a cidade natal da minha família e ver, em seu aniversário de 145 anos, que esse município com mais de 60 mil habitantes avança na saúde e na assistência social, tanto na sede quanto nas comunidades, nos faz ter a certeza de que nossas emendas estão sendo bem destinadas”, disse.

O deputado presidente também parabenizou o município de Humaitá (distante 591.33 km de Manaus), que completou ontem 154 anos de existência. “Ontem, Humaitá completou mais um aniversário e eu desejo muita prosperidade a esse município tão importante da Calha do Madeira. Muito em breve vamos entregar a Lei Orgânica do Município, que foi revisada por esta Casa, através do Centro de Cooperação Técnica do Interior (CCOTI), para que a Câmara de Humaitá possa realizar um trabalho cada vez robusto. Com isso quem ganha é a população”, atestou.