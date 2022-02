Roberto Cidade faz entrega de emenda para produtores rurais de Eirunepé

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), esteve nesta sexta-feira (18), em Eirunepé (distante 1.087 quilômetros de Manaus) onde fez a entrega de três lanchas com motor de popa de 40hp à Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas de Eurinepé (Atae). Os equipamentos foram adquiridos por meio de uma emenda parlamentar de Cidade no valor de R$ 75 mil.

De acordo com o deputado, as lanchas auxiliarão no escoamento da produção de farinha de mandioca, farinha de tapioca e óleo vegetal de andiroba produzido por mais de 300 agricultores familiares das comunidades rurais de Eirunepé, e são de primeira qualidade, com volante, manete e cobertura estruturada em alumínio e lona.

“São lanchas muito boas que, com certeza, ajudarão no escoamento da produção desses trabalhadores. Isso significa que eles terão condições de vender ainda mais aquilo que produzem e fazer a economia do município girar.Eu cresci no interior e sei a dificuldade logística que o caboclo enfrenta na hora de escoar sua produção até a sede dos municípios. Não são somente lanchas, é uma possibilidade de mais vendas e melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. Essa emenda reforça o meu compromisso com o setor primário e a geração de renda para o interior”, destacou.

O chefe do parlamento estadual foi recepcionado pelo presidente da Atae, Haroldo Severiano Maraes, que destacou que as lanchas ficarão disponíveis a todos os produtores que necessitarem. Ele lembrou, ainda, que Roberto Cidade intermediou uma reunião com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas (Idam) que garantiu até o final deste ano a compra por parte do Governo do Amazonas de R$ 1 milhão em produtos da Associação.