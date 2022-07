Roberto Cidade faz prestação de contas de seu mandato parlamentar em Presidente Figueiredo

O deputado estadual Roberto Cidade (UB), pré-candidato à reeleição na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), esteve na noite desta quarta-feira (20) em Presidente Figueiredo (distante 126 km de Manaus) para prestar contas de sua atuação parlamentar e apresentar propostas para um segundo mandato.

Acompanhado do deputado federal Sidney Leite (PSD) e do ex-vereador e ex-candidato a prefeito Ricelli Pontes, Cidade reuniu representantes dos bairros Honório Rondão, Galo da Serra 1 e 2, Tancredo Neves, Morada do Sol e das comunidades Santa Cruz, Vila de Balbina, São Miguel, Boa Esperança, Cristã, Cristo Rei, Novo Horizonte, Novo Reino, Nascente, da Morena, Canoas, do Lixão.

Moradora do município, a dona de casa Aleandra Silva, falou sobre a importância de os parlamentares prestarem contas de suas atividades, como vem fazendo o Roberto Cidade. “É importante ele estar aqui. Foi o único deputado até agora que veio dar satisfação para o povo de Presidente Figueiredo. Ele se propôs a manter um bate-papo cara a cara, respondeu as nossas perguntas com clareza e isso é muito importante para a população. Ele é um deputado presente na vida do povo”, falou.

O parlamentar ressaltou que, mais do que obrigação própria da função, estar nos municípios dos Amazonas apresentando o que já foi realizado é importante para que se possa conhecer mais sobre as demandas da população e, sobretudo, encontrar meios de solucionar os problemas que afligem os moradores locais.

“Aqui em Figueiredo algumas coisas estão bem claras, o problema está na gestão municipal, que tem sérios problemas administrativos. Estou há mais de um ano aguardando a prefeita legislar em favor do seu povo e isso não acontece. Ela não pagou o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) até agora, mesmo os professores fazendo greve e ocupando a sede do poder municipal. Sem contar as vicinais e os ramais que estão intransitáveis, prejudicando a população, o produtor rural. Essas são algumas das demandas mais urgentes e que vamos, na Assembleia Legislativa, cobrar, buscar meios para que sejam solucionadas”, afirmou.

As demandas foram apresentadas por representantes das comunidades; por Tony Pontes e Moisés Carneiro, lideranças partidárias locais; por João Moreira, empresário de Presidente Figueiredo; além dos vereadores Capim de Pássaro, Mário Costa e Mário Motoboy.

Nesta quinta-feira (21), Cidade fará a prestação de contas de seu mandato parlamentar nos municípios de Boca do Acre, Lábrea e Pauini.