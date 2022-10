Roberto Cidade homenageia educador de Barreirinha com a Medalha ‘Professora Ignês de Vasconcellos Dias’

Redação AM POST

“A educação forma, transforma e fortalece o cidadão e, consequentemente a sociedade. É indiscutível o valor que a educação tem e hoje, a Assembleia Legislativa do Amazonas faz um importante e nobre reconhecimento aos professores através desta medalha”. A afirmação é do presidente da Aleam, deputado estadual Roberto Cidade (UB), durante a solenidade de outorga da Medalha do Mérito Legislativo Educacional “Professora Ignês de Vasconcellos Dias”, realizada nesta terça-feira (18), no plenário Ruy Araújo.

Continua depois da Publicidade

A medalha foi entregue a 32 profissionais da área de educação, pública e privada, apontados como destaque em suas atividades durante o ano de 2022. Os professores foram indicados pelos parlamentares e pelo Fórum Estadual de Educação.

O homenageado do presidente da Casa, deputado Roberto Cidade, foi o professor do município de Barreirinha, Evaldo de Jesus Valente. Graduado em Licenciatura em Química, pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), ele é especialista em Educação Ambiental, Petróleo e Gás; Biologia e Química, além de ser tecnólogo em Agroecologia. O educador teve 10 projetos aprovados, consecutivamente, e em diferentes linhas de pesquisa no “Programa Ciência na Escola”, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

“Sou muito grato à educação e muito grato por estar recebendo este prêmio. Vim de uma família humilde. Meu pai era carpinteiro, minha mãe dona de casa. Sou natural de Abaetetuba, no estado do Pará. Fui para Barreirinha em 1996, onde trilhei a carreira na educação e hoje recebo com muito carinho e muita emoção essa medalha. Eu fiquei muito emocionado pela indicação do presidente da Assembleia, deputado Roberto Cidade. É um reconhecimento a uma trajetória de muita luta. Fico feliz de servir de exemplo para outros colegas e para alunos. A educação muda vidas. Já mudou muitas, incluindo a minha, e vai mudar muito mais ainda”, declarou o homenageado.

Continua depois da Publicidade

O presidente parabenizou e agradeceu a todos os profissionais que tão, brilhantemente, exercem suas atividades. “Vocês são exemplo para todos nós que sonhamos e lutamos por um presente e um futuro melhor para todos. Que a grandeza da Medalha do Mérito Legislativo Educacional ‘Professora Ignês de Vasconcellos Dias’ seja um incentivo a mais nessa jornada de luta, trabalho e dedicação que vocês, nossos mestres, trilham no dia a dia da profissão”, falou.

A medalha foi criada pela Resolução Legislativa nº 459/2009, de autoria da deputada Therezinha Ruiz (PL). A honraria é entregue anualmente, e cada deputado estadual indica um profissional. Neste ano, o Fórum de Educação indicou mais sete nomes, totalizando 32 educadores homenageados em 2022.