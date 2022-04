Roberto Cidade homenageia prefeito de Humaitá, Dedei Lobo, com a Medalha Ruy Araújo

Redação AM POST

Prefeito de terceiro mandato do município de Humaitá, na região do rio Madeira, Dedei Lobo foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta terça-feira (26), com a Medalha Ruy Araújo. De autoria do presidente da Assembleia, deputado estadual Roberto Cidade (UB), a propositura foi aprovada por unanimidade pelos 24 deputados estaduais.

“Estamos aqui para homenagear o prefeito de Humaitá, meu amigo Dedei Lobo, um administrador competente e responsável com a coisa pública. Um homem de bem, de palavra, competente. Dedei, essa Comenda muitas vezes é destinada para pessoas de outros estados, mas como eu sou raiz, nascido e criado no Amazonas, procuro fazer meu trabalho voltado para valorizar as pessoas do nosso Estado. Esta medalha é um reconhecimento à sua trajetória, ao seu compromisso com o município de Humaitá”, afirmou Cidade.

O deputado falou ainda sobre a trajetória do homenageado, que é professor por formação e já foi secretário de Produção Rural do Estado do Amazonas. “O Dedei já atravessou muitas batalhas da política amazonense e essa medalha é em reconhecimento à trajetória do professor, do político e do cidadão Dedei Lobo. Prefeito tenha a certeza de que esse ‘caboco’, que o meu mandato sempre estará à disposição de Humaitá. Parabéns pela medalha Ruy Araújo e mais sucesso à sua administração!”, declarou.

Cidade falou ainda sobre sua forte ligação com a região do Madeira, com os municípios do sul do Estado do Amazonas. “Eu, particularmente, tenho uma ligação forte com a região do Madeira e meu mandato, desde o início, teve um olhar atento para essa região. Humaitá é um importante município do nosso Estado, com grande potencial. Destinei R$ 2 milhões em emendas para Humaitá, sendo R$ 1 milhão para a aquisição de medicamentos e produtos de saúde que ajudaram no combate à pandemia do coronavírus, e o restante para atender a despesas gerais do município”, falou.

Da tribuna do plenário Ruy Araújo, o homenageado falou da emoção em receber o reconhecimento por parte dos 24 deputados estaduais e convidou os parlamentares a estarem em Humaitá no próximo dia 15 de maio, quando o município completa 153 anos.

“Me honra muito receber esta comenda de grande importância, de grande valia como político no meu terceiro mandato como prefeito do meu município. Humaitá é um importante e estratégico município do Amazonas, ele serve de logística para os demais municípios do sul do estado, tanto para os da calha do Madeira quanto para os da Calha do Purus. Temos portos de grãos e cereais, somos uma importante fronteira agrícola e a agricultura de precisão chegou ao nosso município, de lá está sendo feita a exportação de grãos para o exterior. Agradeço por esse momento emblemático, presidente Roberto Cidade. É uma honra receber essa medalha”, afirmou.

Com o arrefecimento da pandemia de Covid-19 e com a possibilidade de reunir um número expressivo de pessoas, o homenageado convidou o presidente Cidade, os demais parlamentares e representantes estaduais a participarem no próximo dia 15 de agendas alusivas ao aniversário do município.

“Com a pandemia controlada, que possamos comemorar e levar esperança à nossa população. No aniversário da cidade vamos inaugurar um tomógrafo que vai atender a Santo Antonio do Matupi, Apuí, Manicoré, Lábrea, Canutama e Tapauá. Temos outras demandas, principalmente na área da saúde, como a implementação de uma UTI e reforço aqui meu pedido ao governador Wilson Lima e aos senhores deputados para que reforcem o nosso pleito. Ao senhor, que pertence à família dos regatões do Madeira, quero parabenizar e agradecer por este momento, e dizer que nosso município está de braços abertos para lhes acolher”, finalizou.