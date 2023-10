Roberto Cidade parabeniza Coroado pelos 53 anos e destaca iniciativas suas em favor do bairro da zona Leste de Manaus

No 53º aniversário do bairro Coroado, na zona Leste de Manaus, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), que também é presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), ressaltou a importância de vários requerimentos apresentados por seu gabinete para beneficiar os moradores da região.

O bairro Coroado é conhecido por abrigar instituições essenciais, como a Universidade Federal do Amazonas e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), e também possui uma densa população. O deputado destacou que muitas dessas solicitações foram uma resposta direta às demandas populares.

Uma das demandas atendidas pelo deputado foi a reforma da Feira Municipal do Coroado, que beneficia 199 permissionários locais. O pedido de revitalização e modernização do espaço, que é fundamental para a comunidade, foi uma conquista para os trabalhadores do mercado local.

Outro requerimento de grande relevância foi direcionado à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e solicitou serviços de drenagem profunda na Rua Papiro (antiga Paraíba) devido ao risco de desmoronamento das casas. Isso se tornou uma preocupação, especialmente com a temporada de chuvas se aproximando, e os moradores esperam que a prefeitura aja com celeridade para evitar danos significativos.

O deputado Roberto Cidade também enviou pedidos ao Governo do Estado e à Prefeitura de Manaus para a instalação de uma passarela e redutores de velocidade na Avenida Rodrigo Otávio, perto do Instituto de Pesquisas da Amazônia (INPA). Os moradores apontaram o alto risco de atropelamentos devido ao tráfego intenso de veículos e grande movimentação de pedestres. A instalação de uma passarela segura é vista como uma medida necessária para garantir a segurança de todos.

Além disso, os moradores ressaltam que a passarela deveria ser projetada com acessibilidade para atender às necessidades das pessoas com mobilidade reduzida, proporcionando uma travessia segura e acessível a todos.

Um grande marco para os moradores da comunidade Ouro Verde, localizada no bairro Coroado, foi a entrega de 206 títulos definitivos de moradia em agosto de 2022, após uma luta que o deputado Roberto Cidade apoiou. Essa conquista pôs fim a décadas de espera e trouxe segurança e estabilidade para as famílias que vivem na região.