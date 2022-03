Roberto Cidade participa da posse da diretoria do Colegiado de Presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (PV), participou, nesta segunda-feira (14), em Porto Velho (RO), da posse do deputado estadual por Rondônia, Alex Redano (Republicanos), na presidência do Colegiado de Presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil.

Em seu discurso, o chefe do parlamento amazonense destacou os feitos da Casa, durante a pandemia, e lembrou que a atual legislatura articulou junto ao Governo do Estado a criação da emendas de bancada, que aumentaram o valor que cada deputado tem para destinar como emenda ao orçamento. Cidade, inclusive, estimulou Redano a propor que outras casas legislativas busquem criar o mesmo mecanismo.

“Nós tivemos um avanço na Assembleia Legislativa do Amazonas, já que conseguimos implantar as emendas de bancada. Nós já temos as emendas impositivas que representam 1,2% da receita corrente líquida do Estado do Amazonas e conseguimos implementar as emendas de bancada que representaram mais 0,8%. Isso foi um marco da minha gestão, dando 2% do orçamento do Estado aos deputados. Isso significa que cada deputado tem R$ 14 milhões para executar neste ano. Vejo que isso é um avanço e penso que o senhor, presidente, tem a missão de apresentar esse projeto às demais casas legislativas”, afirmou.

Colegiado de Presidentes

Colegiado de Presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil é uma entidade que representa mais de mil deputados estaduais de todo o País e será presidido por Alex Redano, eleito durante a realização da 24ª Conferência Nacional da União dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), realizada em Campo Grande (MS), no final de novembro. Será a primeira vez que Rondônia irá comandar essa importante entidade.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT) foi empossado como vice-presidente e o presidente da Assembleia de Goiás, Lissauer Vieira (PSB), como secretário. Após a solenidade de posse, foi realizada a primeira reunião ordinária do colegiado.