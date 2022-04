Roberto Cidade participa de entrega de obras e abertura da 1ª Olimpíada Indígena Saterê Mawé, em Maués

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), cumpriu intensa agenda em Maués (distante 257 de Manaus), nesta sexta-feira (22). Ao lado do prefeito Júnior Leite e do deputado federal Sidney Leite, o parlamentar participou de solenidades de entrega de escolas municipais e quadra esportiva, além da abertura da 1ª Olimpíada Indígena Saterê Mawé, na Comunidade Santa Maria da Manjuru.

Continua depois da Publicidade

Durante a abertura dos jogos, o parlamentar reafirmou seu compromisso com o município e com a população maueense. “Venho pra cá e fico entusiasmado em ver essa rica cultura. Fico muito feliz em vir a esta comunidade, de ver o dia a dia de vocês. São essas coisas que nos levam, que nos motivam a trabalhar ainda mais pelas pessoas que mais precisam. Tenham certeza de que vocês têm um caboco na Assembleia que está preocupado com a comunidade de vocês, com todo o município de Maués. Contem comigo”, afirmou.

Na sede do município, Cidade participou da solenidade de entrega da obra de revitalização da Escola Municipal Salum de Almeida e da inauguração da quadra esportiva da unidade escolar. Na Comunidade Menino Deus do Rio Urupadi, o parlamentar participou da inauguração da Escola Municipal Menino Deus do Rio Urupadi.

“Se não me engano, essa já é a décima primeira vez que participo em Maués de uma entrega de escola com o prefeito Junior Leite. A Escola Salum de Almeida, referência na educação inclusiva, agora conta com esta quadra esportiva, que é um importante equipamento para a prática de atividades físicas pelos alunos. Isso é essencial para uma educação de qualidade. Me alegra muito participar de momentos como este, que são tão importantes para a população deste município”, falou.

Continua depois da Publicidade

Ao lado do prefeito, o deputado acompanhou ainda a entrega do grupo gerador e de mobiliários da Escola na Comunidade Campo do Miriti Rio Marau.