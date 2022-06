Roberto Cidade participa de lançamento de pacote de obras em Nova Olinda do Norte

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), esteve nesta quarta-feira (15), em Nova Olinda do Norte (136 km de Manaus) para participar da solenidade de lançamento de um pacote de obras de infraestrutura para o município. Dentre as melhorias que serão implementadas na cidade estão a construção de uma mini vila olímpica, de uma rampa no porto da cidade e outras intervenções urbanísticas.

“Tenho enorme carinho por Nova Olinda e me alegra voltar aqui e ver as melhorias que a gestão municipal tem implementado com muito trabalho, compromisso e responsabilidade. Fico feliz de ver essas obras que irão impactar, positivamente, na vida do cidadão de Nova Olinda. Tenho acompanhado os esforços do prefeito Adenilson Reis para modernizar a infraestrutura da cidade e realizar as melhorias que o município precisa e merece. Nova Olinda, o Amazonas, precisa que trabalhemos com o compromisso de fazer a política que promove o bem das pessoas e é isso que hoje estamos fazendo aqui”, afirmou.

Além do lançamento das obras da mini vila olímpica do município e de uma rampa no porto da cidade, que vai melhorar o embarque e desembarque de passageiros e mercadorias, Cidade destacou investimentos recentes promovidos no município, como a inauguração do Centro de Convivência do Idoso Antônia Lima Reis e Centro de Reabilitação e Fisioterapia Ailson Souza da Silva.

“Recentemente estive no município para participar da entrega do Centro de Reabilitação e Fisioterapia Ailson Souza da Silva, um espaço com capacidade para atender até duas mil pessoas por dia e que tem contribuído bastante na reabilitação da população, sobretudo, das que ficaram com sequelas da Covid. É esse o compromisso que o prefeito Adenilson tem, que eu tenho com o nosso mandato, com a nossa população, de fazer a política do bem, a política que muda a vida das pessoas e é assim que vamos continuar, ajudando o povo do nosso Estado”, finalizou.