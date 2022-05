Roberto Cidade participa de solenidade de assinatura de convênios para investimentos em Maués

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB) prestigiou, na manhã desta segunda-feira, a agenda positiva do Governo do Estado, em Maués (distante a 276 km de Manaus). Acompanhando o governador Wilson Lima, ele participou da inauguração de mais uma unidade do programa Prato Cheio, além da assinatura de convênios que irão resultar em investimentos da ordem de R$ 22 milhões no município.

“Não é fácil fazer política no maior estado da federação. Sabemos das dificuldades de governar um estado do tamanho do Amazonas, mas o governador Wilson Lima vem fazendo um grande trabalho. Com a assinatura deste convênio hoje, Maués terá o Aeroporto Regional Bento Ribeiro reformado, um terminal flutuante construído, além do loteamento da Estrada do Guaranatuba, que terá 400 lotes. O governador quer fazer o que é melhor para o Amazonas e hoje é mais uma demonstração disso”, falou Cidade.

Cidade também acompanhou na sede as ações de cidadania e saúde do programa Governo Presente. Na zona rural da cidade, o deputado participou da solenidade de assinatura do convênio com o município para beneficiar o setor primário de Maués.

“Conversamos com as lideranças locais, que ficaram muito satisfeitas com a doação de uma fábrica de gelo, que vai funcionar com energia solar, e beneficiar mais de duas mil famílias. O valor desse convênio é de R$ 165 mil e doação dessa fábrica vai incentivar, fomentar e custear as atividades para o desenvolvimento do setor primário. Outro convênio, esse de R$ 12 milhões permitirá a realização de um pacote de obras que inclui a recuperação de ramais, revitalização de escolas e a construção de um loteamento”, disse.