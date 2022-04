Roberto Cidade preside sessão de outorga da medalha Ruy Artaújo ao desembargador do TRE-AM, Fabrício Frota Marques

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB) presidiu, nesta quinta-feira (7), a solenidade de outorga da medalha Ruy Araújo ao desembargador eleitoral e vice-diretor da escola eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), Fabrício Frota Marques. A propositura da comenda foi do deputado estadual Dr. Gomes (PSC) e subscrita pelo presidente Cidade.

“Parabenizo o desembargador eleitoral e vice-diretor da escola eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), Fabrício Frota Marques, um caboco amazonense trabalhador que, com certeza, exerce com muita sabedoria a função que foi lhe dada. Hoje é um dia muito especial. Tive a oportunidade de estar na sua posse, a posse de um jovem competente, e hoje me alegra estar neste momento de reconhecimento da sua trajetória”, afirmou o presidente Cidade.

“Toda a minha gratidão a todos vocês que estão aqui neste ato. Saúdo o presidente desta Casa, Roberto Cidade e aos demais parlamentares, de modo especial, ao Dr. Gomes, autor desta homenagem. É com enorme alegria que, na Casa Legislativa do meu amado Amazonas, tenho a honrosa satisfação de recerbe a medalha Ruy Araújo, maior honraria concedida por essa augusta casa. Só tenho a agradecer, na certeza de que tenho me dedicado incansavelmente para servir ao Judiciário do nosso Estado e na plena convicção de estar agindo com senso de Justiça. Nessa caminhada tenho tido a honra de contribuir para viabilizar as eleições neste Estado. O sentimeno é de dever cumprido, ainda temos um longo e árduo caminho a percorrer, entretando, reitero que a Justiça Eleitoral sempre atuará na garantia de eleições limpas e seguras”, agradeceu o desembargador.

Fabrício Frota Marques foi empossado no cargo de desembargador eleitoral substituto da Classe dos Advogados, do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), para o biênio 2020/2022.