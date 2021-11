Roberto Cidade quer votação da Lei Orçamentária Anual será na primeira quinzena de dezembro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), afirmou, durante seu discurso no pequeno expediente da Casa nesta quinta-feira (4), que o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) – que começou a tramitar ontem (3) – será votado na primeira quinzena de dezembro pelos parlamentares.

Cidade lembrou, também, que os 24 deputados estaduais apresentarão suas emendas parlamentares, ressaltando que os recursos destinados no exercício financeiro deste ano, ajudaram a salvar vidas durante a pandemia do coronavírus.

“Já chegou nesta Casa a Lei Orçamentária Anual que vamos votar em dezembro. Na ocasião, estaremos apresentando nossas emendas parlamentares, que com certeza fizeram a diferença no combate à pandemia neste ano. Fiquei feliz em poder ajudar com R$ 5,5 milhões das minhas emendas para área da saúde. Entregamos ambulâncias, ambulanchas e o recurso também ajudou a comprar medicamentos. Sei que todos destinaram muitos recursos para área de saúde e a Assembleia fez o pôde para ajudar”, afirmou.

O parlamentar destacou, ainda, que com o avanço da vacinação e a queda no número de casos e mortes por coronavírus, outras áreas que ficaram em segundo plano neste ano, deverão ser contempladas com emenda dos deputados.

“Graças a Deus a vacinação avançou, a pandemia deu uma trégua e no próximo ano poderemos ajudar em outras áreas. Espero que o próximo ano seja produtivo e de avanço para a população amazonense”, concluiu.

* Com informações da assessoria de imprensa