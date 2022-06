Roberto Cidade receberá ‘Medalha de Ouro Cidade de Manaus’ nesta sexta-feira (1º)

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), receberá a “Medalha de Ouro Cidade de Manaus”, maior honraria da Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta sexta-feira (1º/7). A solenidade será realizada às 11h, no Plenário Adriano Jorge, rua Padre Agostinho Caballero Martin, São Raimundo, zona Oeste.

“Me sinto muito honrado e agradecido por receber a maior honraria concedida pela Câmara Municipal de Manaus. Sou cidadão de Manaus e me alegra poder estar a serviço desta cidade com a minha trajetória de vida. Hoje contribuo como deputado estadual, mas sempre busquei contribuir, ser útil à minha cidade como cidadão. Agradeço aos 41 vereadores de Manaus, em especial ao vereador Fransuá, autor da proposta e a todos os demais vereadores que a subscreveram”, afirmou.

Aprovada por unanimidade pelos vereadores de Manaus, a comenda é de autoria do vereador Fransuá Matos (PV) e teve como coautores os vereadores Diego Afonso (UB), Elissandro Bessa (Solidariedade), Ewerton Assis (UB) e Marcelo Serafim (Avante), e foi subscrita na sessão pelos vereadores Lissandro Breval (Avante), Alan Campêlo (PSC), Joelson Silva (Patriota), Marcel Alexandre (Avante), Wanderley Monteiro (Avante), Eduardo Assis (Avante), Glória Carratte (PL), Yomara Lins (PRTB), Antônio Peixoto (Pros) e João Carlos (Republicanos).

Conforme o autor da propositura da Medalha, o deputado estadual Roberto Cidade se destaca pelo compromisso que tem com a população de Manaus e também com todos os cidadãos do interior do Amazonas.

“A Câmara de Manaus está homenageando um ilustre personagem de nossa sociedade e reconhecendo sua atuação na política. Esta é uma justa e merecida homenagem à atuação produtiva, competente e dedicada do deputado Roberto Cidade ao povo do Amazonas”, disse.