Roberto Cidade reforça importância da ‘Semana Lixo Zero’ para maior consciência ambiental dos servidores da Aleam

Autor da Lei nº 5.414/2021, que institui a “Semana Lixo Zero” na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o presidente da Casa, deputado estadual Roberto Cidade (UB), reforça a importância da iniciativa que visa conscientizar os servidores sobre o descarte correto de bens inservíveis. Neste segundo ano da lei, a Aleam está trabalhando o descarte correto de lixo eletrônico.

“É importante termos a consciência de que tudo que não é descartado no local certo, volta à natureza e, consequentemente, em algum momento causa transtornos para o ser humano. Por isso é cada vez mais urgente que mudemos os maus hábitos e comecemos a adotar medidas que amenizem danos ao meio ambiente. Nossa lei tem essa proposta e, a cada ano, vem se fortalecendo e levando essa mensagem a mais pessoas. Que possamos aprender ainda mais com a programação da ‘Semana Lixo Zero’”, falou.

A abertura da semana, que é coordenada pela Diretoria de Assistência Social da Aleam, contou com as presenças de representantes de instituições como o Instituto Lixo Zero Nacional, a empresa Descarte Correto e da Mesa Redonda Panamericana, além de diretores da Assembleia.

Este ano, serão entregues ecocopos aos servidores como alternativa ao uso de copos descartáveis. “Queremos estimular os servidores a reduzirem o consumo de copos descartáveis”, explicou a diretora de Assistência Social, Jandira Moura.

Para a embaixadora do Instituto Lixo Zero Nacional em Manaus, Almira Mota, a iniciativa da Assembleia Legislativa é muito importante. “Quando o presidente Roberto Cidade propõe um projeto de lei desta natureza e começa a praticar dentro da instituição, vemos como algo muito positivo para causa ambiental. A Semana Lixo Zero já existe em mais de 200 cidades brasileiras e agora, o Amazonas, por meio da Assembleia Legislativa, também faz parte dessa corrente de responsabilidade social e ambiental, com a redução da geração de lixo e o reaproveitamento máximo dos resíduos”, afirmou.