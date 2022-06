Roberto Cidade requer instalação de Companhia Independente de Polícia Militar no município de Apuí

Redação AM POST

O déficit no número de policiais existentes no interior do Estado motivou o deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a solicitar ao Governo Estadual que seja verificada a possibilidade de transformar o 2º Pelotão da Polícia Militar de Apuí (distante 1.122 km de Manaus em linha reta), em uma Companhia Independente de Polícia Militar.

Continua depois da Publicidade

“O Governo do Estado vem reforçando o efetivo policial por meio de concursos públicos. No entanto, o Amazonas é muito grande e essa demanda ainda não foi suprida com a necessidade que requer, por isso a minha indicação. Hoje, o 2º pelotão da Polícia Militar é subordinado à Companhia Independente do Município de Humaitá (590 km) e o quantitativo, muitas vezes, é insuficiente. A instalação de uma Companhia Independente de Polícia Militar no município de Apuí, por meio de uma parceria dos Poderes Estadual e Municipal, permitirá melhoria na segurança pública da cidade”, explicou.

Além de fazer o policiamento ostensivo, os policiais militares do município de Apuí também são responsáveis pela segurança dos patrimônios públicos, aumentando as demandas do quadro funcional que hoje apresenta déficit no quantitativo.

“O aumento do efetivo resultante da instalação da Companhia Independente de Polícia Militar trará importantes resultados, sobretudo, na redução dos índices de criminalidade. O encaminhamento da proposta foi feito ao governador Wilson Lima (UB) e ao Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Vinícius Almeida, para que analisem a possibilidade. Nossa demanda é no intuito de contribuir com a população do município de Apuí, que observa a necessidade dessa melhoria”, finalizou.