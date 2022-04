Roberto Cidade ressalta pioneirismo e grandiosidade do Feclam, durante o primeiro dia do evento

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (UB), abriu nesta terça-feira (19), o 2º Fórum Estadual das Casas Legislativas do Estado do Amazonas (Feclam). O evento, que ocorre no auditório Belarmino Lins, segue nesta quarta-feira (20) e reúne participantes dos 62 municípios do interior do Amazonas. Este ano, além de formação e troca de experiência entre os participantes, a Aleam irá premiar as câmaras municipais mais atuantes durante os dois dias do evento.

“Estamos recebendo vereadores de todos os 62 municípios do interior amazonense. Este é um evento grandioso e que é voltado para fortalecer o legislativo em todo o Estado do Amazonas. Logo quando assumi meu mandato, percebi a necessidade de conhecer mais a fundo sobre o legislativo estadual, sobre as leis que regem esta Casa e compreendi que esse anseio meu era de outros também. Com a ajuda dos meus pares, conseguimos colocar em prática este Fórum que fortalece o Legislativo em nosso Estado, que visa ajudar o parlamentar a desenvolver seu trabalho com mais qualidade e, consequentemente, favorece o cidadão”, disse.

De acordo com o presidente, a iniciativa pioneira tende a aumentar a participação de parlamentares e servidores das câmaras municipais, especialmente agora que o Feclam passou a ser um evento permanente da Assembleia Legislativo do Estado.

“O Feclam já faz parte do calendário anual da Aleam e, com o tempo, ele tende a ser aprimorado. Neste ano, por exemplo, teremos uma premiação no valor total de R$ 20 mil, sendo R$ 10 mil para o primeiro lugar e R$ 5 mil divididos entre os demais, que serão usados para equipar as casas legislativas e melhorar o suporte para os vereadores. Queremos contribuir para o fortalecimento das casas legislativas e isso passa pela reunião de representantes de todas as calhas do Amazonas e também pela melhoria estrutural das câmaras. Este Fórum demonstra o comprometimento da Aleam com o interior do Amazonas. Contem com esse ‘caboco’ que gosta de trabalhar pelo bem do nosso estado, que gosta de trabalhar pelo coletivo. Trabalhando o coletivo quem ganha é a população”, afirmou.

O governador Wilson Lima (UB) ressaltou a iniciativa do parlamento estadual, reforçou a importância de que haja maior qualificação entre os legisladores do estado e parabenizou os vereadores e servidores que se disponibilizaram a participar do maior evento das casas legislativas do Norte do país.

“É importante a vinda de vocês a Manaus. Eu louvo a iniciativa do presidente Roberto Cidade de fazer esse encontro. Essa troca de experiências, de buscar entender como se pode evoluir em cada município é importante. Cada casa legislativa de cada município tem sua realidade, tem suas peculiaridades, mas tenho certeza de que vocês compartilham de muitos problemas que são comuns e que juntos a gente pode encontrar soluções. Esse Fórum também é uma oportunidade para isso. Desejo que vocês aproveitem dessa troca de experiência”, falou o governador.

Programação

A programação do Fórum segue nesta quarta-feira. Às 9h, acontecerá a palestra “Condutas Vedadas no Período Eleitoral”, conduzida pelo especialista em Direito Eleitoral e Político Leland Barroso, do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). Às 10h45min, o jornalista e especialista em Marketing Eleitoral, Lucas Pimenta, realizará a palestra “Como fazer Marketing Político nas Redes Sociais”.

Após pausa para almoço, as atividades do período vespertino iniciam às 14h, com a palestra “Leis, Políticas e Desenvolvimento”, da Profª Dra. Fabiana de Menezes Soares, representante da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Encerrando o evento acontece a palestra “Posicionamento: a Chave do Marketing Político”, com o especialista em marketing político, Rodrigo Gadelha.

