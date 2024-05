Roberto Cidade reúne centenas de pessoas em Petrópolis em apoio à sua pré-candidatura à Prefeitura de Manaus

Pré-candidato que mais tem crescido nas pesquisas de intenção de votos para a Prefeitura de Manaus, Roberto Cidade (UB), demonstrou mais uma vez que a população tem abraçado sua pré-candidatura e, na noite dessa terça-feira, 30/4, reuniu centenas de pessoas em Petrópolis, zona Sul, para apresentar propostas e escutar sugestões. Além do pré-candidato à prefeitura, o encontro reuniu o ex-vereador e pré-candidato à Câmara Municipal de Manaus (CMM), Sildomar Abtibol (Podemos) e a presidente estadual do Podemos, Alessandra Campelo.

“Estamos chegando em mais um processo eleitoral e estou colocando meu nome à disposição da população porque Manaus precisa de um prefeito que diminua os índices de pobreza da nossa capital. Manaus é a quinta cidade que mais arrecada no Brasil, mas infelizmente, a cada ano que passa, aumenta a pobreza. Hoje, mais de 300 mil manauaras estão na linha da pobreza. Manaus precisa de um prefeito do diálogo, de um prefeito que seja jovem, mas que também tenha experiência. Eu estou pronto para o desafio, eu estou pronto pra mudar a história da nossa capital”, afirmou Roberto Cidade.

Pré-candidato a vereador, Sildomar Abtibol falou da necessidade de mudança, com responsabilidade na gestão municipal, e reforçou seu desejo de contribuir com Cidade à frente da Prefeitura de Manaus. “Fui vereador por cinco mandatos, fui secretário municipal da Assistência Social, tenho experiência e responsabilidade com a população de Manaus. Quero voltar à CMM para ajudar o nosso futuro prefeito, Roberto Cidade a aprovar os projetos que são bons para a nossa gente”, falou Abtibol.

Deputada estadual e presidente estadual do Podemos, Alessandra Campelo reforçou a confiança no trabalho de Roberto Cidade e disse que ele, além de ser cumpridor de palavra, é alguém aberto ao diálogo e que tem responsabilidade com as pessoas.

“Eu vejo na Assembleia e tenho certeza de que será assim também na Prefeitura de Manaus. O Roberto Cidade é uma pessoa de palavra. Tenho certeza de que quando ele estiver lá, eu poderei ir lá e conversar com ele sobre creche e oportunidades para as mulheres. Hoje essa cobrança já existe, mas nós não somos atendidos. Com o Roberto eu sei que a cobrança será ouvida e atendida porque ele tem responsabilidade com as pessoas”, afirmou a deputada.

O sentimento de confiança é compartilhado pela moradora do bairro, Karen Adriane, 24. “Vim aqui para saber o que o candidato tem de projetos para nós e, depois do que escutei, creio que ele é o melhor nome para administrar Manaus. Eu apoio o Roberto Cidade”, declarou.

Quem também falou da confiança na construção de uma Manaus melhor é Tereza Frota, 50. “Eu acredito na mudança e ela vai acontecer com o Roberto Cidade, que é uma pessoa que vem para transformar a nossa cidade em uma Manaus melhor”, afirmou.

Redação AM POST