Roberto Cidade solicita melhorias para o bairro União da Vitória, em Manaus

Redação AM POST

O assoreamento e o acúmulo de lixo têm causado o transbordo das águas do igarapé da Bolívia, na Comunidade Riacho Fundo, bairro União da Vitória, zona Oeste da capital. Diante disso, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), apresentou requerimentos à Prefeitura de Manaus para que possa minimizar os transtornos causados à população.

“Fomos procurados com essa demanda e, imediatamente, fizemos os encaminhamentos às secretarias responsáveis para que os serviços possam ser realizados. Espero que a prefeitura consiga atender esse pleito rapidamente para evitar que mais danos ocorram, prejudicando os moradores ali daquela área da cidade,” disse.

As secretarias municipais requeridas para a realização dos serviços foram a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Manaus (Seminf) e a Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp). Para a Seminf foram solicitados a drenagem e o desassoreamento do igarapé da Bolívia; já para a Semulsp foi pedida a remoção de resíduos e ainda a limpeza das caixas coletoras também no igarapé da Bolívia, no trecho que compreende a comunidade Riacho Fundo.

“Além dessas demandas, nós também pedimos para que a Prefeitura de Manaus entre com profissionais da saúde naquela área. O transbordo do igarapé faz com que surjam doenças dermatológicas, malária, leptospirose e outras, causando o adoecimento dos moradores daquela localidade. É importante que essas ações ocorram e que a população tenha uma melhoria na qualidade de vida”, afirmou.