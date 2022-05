Roberto Cidade vai a Borba participar do início dos Festejos de Santo Antônio

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), embarcou nesta terça-feira (31/5) para o município de Borba para participar do início da programação dos Festejos de Santo Antônio. Os festejos em honra ao padroeiro do município localizado na Calha do Madeira se estendem até o próximo dia 13 de junho, Dia de Santo Antônio.

Na “Princesa do Madeira”, Cidade participará da Alvorada de Santo Antônio de Borba. O evento abre a programação do mês mais festivo no município.

“A Festa de Santo Antônio é uma das mais antigas manifestações católicas mais antigas do Brasil e tenho muita alegria por participar de um momento tão marcante que é a Alvorada de Santo Antônio. Depois de dois anos de espera, tenho certeza de que será um momento muito forte de alegria, fé, devoção”, falou.

Roberto Cidade é autor do Projeto de Lei (PL) n° 07/2022, que torna os festejos de Santo Antônio de Borba como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado.

A Casa já aprovou e transformou em leis as indicações de Cidade que reconhecem a estátua de Santo Antônio de Borba (Lei no 4.987/2019) e a Basílica de Santo Antônio de Borba (Lei no 5.011/2019), como de relevantes interesses cultural e turístico do Estado.

Em Borba, Cidade participará também de reuniões com diversas lideranças locais, como Toco Santana, Nildo Colares, Baía e Toinho Cidade.