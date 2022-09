Roberto Cidade vai às zonas rural e urbana de Nova Olinda do Norte conversar com a população e apresentar suas propostas

Redação AM POST

Nova Olinda do Norte (distante 235km de Manaus) fez festa nesta quinta-feira (8) para receber o deputado estadual Roberto Cidade (UB), candidato à reeleição à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Caminhada, carreata e reuniões de campanha marcaram a agenda de atividades realizadas nas zonas rural e urbana do município.

Continua depois da Publicidade

O parlamentar iniciou suas atividades em Nova Olinda visitando as Comunidades de Santana, Nova Uruçacanga, Pindobal e São Pedro, onde conversou com a população, escutou sobre as demandas e pôde conhecer mais de perto sobre os anseios dos moradores da zona rural. Em Nova Uruçacanga, Cidade conheceu um pouco mais sobre o potencial turístico do município.

“Estou conhecendo essa área de Nova Uruçacanga, um ponto turístico que tem muito potencial para ser explorado como área de lazer. Tenho certeza de que com o trabalho do prefeito Adenilson Reis aqui e com o nosso trabalho na Assembleia Legislativa podemos avançar mais e dar um novo e bom destino para essa área e, principalmente para a população, que terá uma nova oportunidade de economia e renda”, falou.

Na Comunidade São Pedro, os moradores falaram a Cidade sobre a importância do fortalecimento das atividades relacionadas à agricultura familiar e à pesca, além da saúde e da educação. Pedro Souza, morador do local, pediu para que o parlamentar continue a auxiliar o prefeito nas melhorias para Nova Olinda.

Continua depois da Publicidade

“Sei que o deputado Cidade é um grande parceiro do nosso prefeito e peço que ele continue a ajudar o nosso município. Gostei de ter o deputado aqui com a gente, de poder falar com ele sobre como é aqui na nossa comunidade, o que precisa melhorar. Precisamos de representantes assim, que estejam onde o povo está. Com certeza ele ganhou o meu respeito e o meu voto”, afirmou.

Já na sede do município, o candidato à reeleição comandou uma grande carreata, caminhada e uma reunião com apoiadores. Ao lado do prefeito Adenilson Reis, Cidade recebeu apoio da população. “Só tenho a agradecer à população de Nova Olinda por essa recepção, pelo carinho e pelo apoio ao nosso trabalho. Sou um cabôco que gosta de trabalhar, que desde o primeiro dia na Assembleia Legislativa tem procurado fazer o melhor pela população do meu Estado. Saio de Nova Olinda ainda mais fortalecido para continuar essa caminhada que, queira Deus, nos levará de volta à Assembleia, para continuar trabalhando pelo povo do Amazonas”, agradeceu.

Continua depois da Publicidade

O prefeito de Nova Olinda do Norte reforçou o seu apoio a Roberto Cidade e destacou a atuação do parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado. “O deputado Cidade é conciliador, sensato, do diálogo. Um cabôco trabalhador, simples, sempre disposto a ajudar os prefeitos do interior. Um amigo de Nova Olinda e que tem o nosso apoio. Com certeza continuará a fazer um grande trabalho na Assembleia do Estado”, falou