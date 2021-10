Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado estadual Roberto Cidade, assumirá o comando do diretório estadual do Partido Verde (PV) neste sábado (2) em evento que será realizado no Auditório Belarmino Lins – Aleam.

O Partido Verde convidou a imprensa para participar da solenidade. Cidade era presidente municipal do partido e agora vai substituir Eliane Ferreira a frente da executiva estadual da sigla.