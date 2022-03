Roberto Cidade vai para o União Brasil de Wilson Lima: “Acredito no governador”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade, anunciou que deixa a presidência estadual do Partido Verde (PV) para acompanhar o governador Wilson Lima no União Brasil. Anúncio foi feito durante o megaevento da legenda neste sábado (26).

“Sou o atual presidente estadual do PV e hoje estou me desligando dessa sigla partidária, pela qual sou muito grato, e vou ingressar no União Brasil porque acredito no projeto e acredito no governador Wilson Lima”, afirmou Cidade.

Roberto Cidade disse ainda que a adesão ao União Brasil tem como objetivo a realização de um trabalho conjunto, na busca pelo desenvolvimento e o melhor para a população.

“Na Assembleia, temos muitos deputados que trabalham e querem o bem do Amazonas e da sua gente. E o bem é simples: é união pelo Amazonas, é União Brasil. Viemos para trabalhar mais e mais. Viemos para vencer!”, concluiu.

Quem também adotou o discurso de unidade e permanece no União Brasil para fortalecer a sigla no Estado é o deputado federal Delegado Pablo. “A gente precisa de paz e união. Eu venho de Brasília com um recado do presidente Bolsonaro pra gente apoiar o União Brasil aqui no Amazonas. União Brasil é 44 na cabeça”, declarou.