Robson Tiradentes realiza convenção e vai encarar família Pinheiro nas urnas em Coari

Redação AM POST

A convenção do Partido Social Cristão (PSC) marcada para este sábado (30) às 18h, na Escola Estadual Prefeito Alexandre Montoril (GM3), contará com o maior número de partidos alinhados para a eleição suplementar em Coari, município localizado a 363 quilômetros de Manaus.

Durante o evento será homologado o nome do radialista e pré-candidato, Robson Tiradentes Junior, para disputar o cargo de prefeito, no próximo dia 5 de dezembro. O radialista participou das eleições em 2020, no município, ficando em segundo lugar. O vice será apresentado durante a convenção.

Vale lembrar que a chapa encabeçada por Robson é responsável pela ação que resultou na cassação do mandato do ex-prefeito Adail Filho, na Justiça Eleitoral, sob argumento de que seria o terceiro mandato consecutivo do mesmo núcleo familiar.

A coligação é composta pelo PSC, Podemos, Partido Social Democrático (PSD), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Partido dos Trabalhadores (PT), União Brasil, Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) e Solidariedade.

Confirmaram presença o deputado federal Sidney leite (PSD), o deputado estadual Sinésio Campos (PT), o diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Juliano Valente, representando o governador do Amazonas, Wilson Lima assim como os presidentes dos diretórios estaduais, Dr. Mike Ezequias (PROS-AM) e Miltinho Castro (PSC-AM). O presidente do diretório do PRTB de Manaus, Rodrigo Lima, integra o grupo de políticos que estará presente no evento.