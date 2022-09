Rodrigo Guedes é alvo de opositores com ataque hacker com milhares de seguidores fakes

Redação AM POST

Há 15 dias das eleições, o candidato a deputado federal, Rodrigo Guedes (Republicanos) tem sido alvo de ataques hacker de seguidores fakes em seu perfil no Instagram. A ação é usada como ataque para que as publicações não alcance os seguidores de Guedes, diminuindo a interação com o público.

A rede social de Guedes recebeu mais de 10 mil seguidores com perfis fakes. Para evitar que a conta fosse derrubada pela plataforma, Guedes bloqueou os usuários e privou a conta para controle dos noções seguidores. Segundo o candidato, os ataques é uma maneira dos opositores atacarem sua candidatura, que tem ganhado cada vez mais força no Amazonas, durante o pleito eleitoral.

“Infelizmente esses ataques são frutos do velho jeito de fazer política, prejudicando os adversários! Eu não me intimido com ações desse tipo, ninguém vai me calar, vou continuar dando voz a população que já demonstrou insatisfação com os políticos do nosso Estado! Nossa candidatura tem alcançado cada vez mais pessoas, que acreditam em uma política diferente, da qual eu já realizo como vereador. Agora, vamos fazer diferente na Câmara dos Deputados”, declarou.

Rodrigo Guedes é a aposta da população para o cargo de deputado federal pela bancada do Amazonas, na última quinta-feira, 15/09, mais de 3 mil pessoas demonstraram apoio ao candidato em seu Grande Encontro de candidatura.

Em relação aos ataques, a equipe jurídica de Guedes irá tomar as providências cabíveis para punir os autores.