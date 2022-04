Rodrigo Guedes é um dos dois vereadores com 100% de presença na CMM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Após serem pressionados pelo vereador Rodrigo Guedes (PSC), os parlamentares da Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovaram o fim das sessões híbridas no parlamento municipal. Com a decisão, os vereadores devem retornar aos trabalhos de forma 100% presencial, deixando de lado o sistema virtual, adotado pela casa ainda em 2020, devido a pandemia da Covid-19. Nesta sexta-feira (1), o vereador usou suas redes sociais para destacar a importância de cumprir com os deveres do cargo com responsabilidade.

“As sessões virtuais estão acabando, finalmente! No entanto, para mim não faz diferença, pois cumpri minha obrigação moral de participar presencialmente de todas as sessões. Fui um dos dois vereadores, juntamente com o vereador Ivo Neto que participou presencialmente de todos trabalhos plenários, sem exceção. Além disso, ficamos do início ao fim de todas as sessões, não teve saidinha, chegar no meio ou até mesmo no final. A primeira sessão do mandato foi um dia depois do meu pai falecer e eu estava lá!”, comentou.

A assiduidade já faz parte da rotina de trabalhos de Guedes, que participou de forma presencial de todas as sessões plenárias desde o início de seu mandato, sendo um dos dois únicos vereadores com 100% de presença física, seguido de seus colega de parlamento Ivo Neto (Patriota).

Guedes também convidou a população para acompanhar os trabalhos realizados na CMM, através das sessões plenárias transmitidas ao vivo nas redes sociais do parlamento, onde é possível observar cada vereador presente no plenário.

“Eu sempre estou ali na primeira cadeira do plenário. Observem também como o plenário está sempre vazio. Fui alguns dias doente para a CMM, dois dias em especial com amigdalite. É constrangedor prestar contas disso, mas já vi sessões com apenas cinco vereadores presentes entre 41. Alguém pode até falar: não fez mais que a obrigação! Concordo, uma obrigação que só dois em 41 cumpriram!”, analisou o vereador.