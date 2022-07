Ronaldo Tiradentes diz que vai provar que família Braga estava falida e voltou a ser rica após Eduardo assumir governo do AM

Redação AM POST

O jornalista e radialista, Ronaldo Tiradentes, disse nas redes sociais que vai revelar em seu programa manhã de notícias desta quarta-feira (20) a prova de que a família do atual senador Eduardo Braga (MDB-AM) estava falida e cheia de dívidas em 2003 e voltou a ser rica após o político assumir o governo do Amazonas.

“Amanhã, no programa Manha de Noticias, na Rede Tiradentes, a prova definitiva de que a família Braga estava falida em 2003, ano em que Eduardo Braga assumiu o governo. Dividas, execuções, imóveis penhorados, oficiais de justiça atrás do Carlos Braga. Por pouco o prédio da Parintins Veículos não foi leiloado para saldar as dívidas. Em 2003, veio a posse de Eduardo Braga no governo, as dívidas foram pagas em espécie, veio a prosperidade e a maior fortuna do Amazonas. Amanha, no Manha de Noticias”, disse Ronaldo.

O radialista afirma que Eduardo Braga construiu uma fortuna superior a R$ 2 bilhões, depois de assumir o executivo estadual. Foi a partir de 2003 que veio a prosperidade e a fortuna incalculável para os Braga.