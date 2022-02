Ronaldo Tiradentes rebate pesquisa eleitoral fake para Governo do AM, atribuída ao Instituto DMP

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O radialista e empresário, Ronaldo Tiradentes, dono do Instituto DMP, rebateu uma pesquisa falsa que circula nas redes sociais, atribuída a sua empresa, e que o coloca como candidato ao governo do Amazonas.

De acordo com o levantamento fake se as eleições para Governo do Amazonas fossem hoje o pré-candidato Amazonino Mendes venceria as eleições no primeiro turno com 41% dos votos, seguido por Eduardo Braga com 14% e em terceiro empatados tecnicamente aparecem o governador Wilson Lima com 11% e Ronaldo Tiradentes com 9%.

No entanto, Tiradentes, afirmou em suas redes sociais que o Instituto DMP não registrou nenhuma pesquisa eleitoral para o Governo do Estado e que ele não será candidato. Ele também declara que as reais pesquisas apontam o segundo turno entre Amazonino e Wilson, não tendo, portanto, Eduardo Braga nenhuma chance no pleito.

“O Instituo DMP não registrou nenhuma pesquisa eleitoral para o Governo do Amazonas. Qualquer pesquisa divulgada, sem registro viola lei eleitoral vigente”, diz nota.

