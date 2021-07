Rusga entre Omar e Braga ameaça hegemonia do G-7 na CPI da Covid

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

Motivado por questões regionais ligadas aos rumos da investigação da CPI da Pandemia no Amazonas, O líder do MDB no Senado, senador Eduardo Braga (AM), se afastou do G-7, grupo de senadores de oposição e independentes que comandam a Comissão Parlamentar de Inquérito.

Continua depois da Publicidade

Braga diverge do presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), o que ficou claro na sessão de ontem (30), em que os dois bateram boca e trocaram acusações. A discussão envolveu temas sobre a investigação da condução da pandemia no Amazonas.

“Vossa excelência quer trazer a esta comissão a disputa de 2022 no Estado do Amazonas”, acusou Braga na discussão.

O relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), tenta conter Braga e atraí-lo de volta ao G-7. Agora interlocutores do presidente Jair Bolsonaro consideram o afastamento do senador do AM, do G-7, uma vitória se pelo menos Braga deixar o grupo e votar ao menos em algumas situações com o grupo governista, hoje formado por 4 senadores.

Continua depois da Publicidade

Procurado, Braga negou que tenha saído do grupo e disse: “Estou onde sempre estive do lada da defesa da Vida e da Constituição”. Omar Aziz não comentou.

*Com informações da CNN