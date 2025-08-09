A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Saiba como funciona o processo de impeachment do presidente do Senado

Entenda as etapas e os responsáveis pela análise do processo de impeachment do presidente do Senado, um mecanismo previsto no regimento.

Por Natan AMPOST

09/08/2025 às 17:09

Notícias de política – Nesta semana, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) sugeriu o impeachment do presidente do Senado Davi Alcolumbre após ele se negar a pautar o pedido de impeachment feito contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

PUBLICIDADE

O impeachment do presidente do Senado Federal é um procedimento raro e de alto impacto político, previsto no regimento interno da Casa e na Constituição Federal. Embora seja mais comum ouvir falar do impeachment de presidentes da República, o cargo máximo do Legislativo também pode ser alvo de destituição em casos de quebra de decoro parlamentar, abuso de poder ou crimes de responsabilidade.

Leia mais: Davi Alcolumbre diz a líderes partidários que não vai pautar impeachment de Moraes nem com 81 assinaturas

PUBLICIDADE

Motivos para abertura
O presidente do Senado pode ser afastado se cometer infrações graves que violem o regimento, a Constituição ou comprometam o funcionamento da Casa. Entre as razões estão a prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar, uso indevido do cargo para benefício próprio, desrespeito às normas internas e condutas que atentem contra o livre exercício do Legislativo.

Quem pode apresentar a denúncia
Qualquer senador pode protocolar um pedido de impeachment contra o presidente da Casa, desde que apresente provas ou indícios suficientes para justificar a acusação. O documento é protocolado na Secretaria-Geral da Mesa do Senado, que encaminha para a análise da Mesa Diretora.

Análise preliminar e admissibilidade
A Mesa Diretora do Senado, composta pelo presidente, vice-presidentes e secretários da Casa, é responsável pela análise preliminar do pedido de impeachment. Para evitar conflito de interesses, o presidente do Senado não participa dessa decisão. A Mesa avalia se o pedido atende aos requisitos formais e jurídicos previstos no Regimento Interno do Senado. Caso o pedido seja aceito, é instaurado um processo formal que pode incluir a criação de uma comissão para investigar as acusações. O presidente acusado é notificado e pode apresentar defesa. Em alguns casos, pode ocorrer o afastamento preventivo do presidente durante o andamento do processo.

PUBLICIDADE

Julgamento
Concluída a fase investigativa, o processo é submetido ao plenário do Senado para votação. A aprovação do impeachment depende do voto da maioria absoluta dos senadores — ou seja, pelo menos 41 dos 81 parlamentares.

Consequências
Com o impeachment aprovado, o presidente do Senado perde o cargo imediatamente. Dependendo da gravidade da infração, pode ser impedido de exercer funções de liderança no Senado por determinado período. O vice-presidente do Senado assume interinamente até a eleição de um novo presidente.

Embora seja uma medida excepcional, o processo de impeachment do presidente do Senado é uma ferramenta importante para garantir a responsabilidade e a legalidade no exercício do cargo mais alto do Legislativo.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Amazonas

Wilson Lima acompanha Festival de Cirandas em Manacapuru e entrega EPIs

Cada uma das três agremiações recebeu 50 kits contendo macacão na cor escolhida pela ciranda, capacete, óculos de proteção e botas

há 2 minutos

Mundo

Adolescente de 17 anos abre fogo na Times Square e deixa três feridos em Nova York

O adolescente foi detido no local e a arma utilizada no crime foi apreendida. O caso segue sob investigação pela polícia nova-iorquina.

há 19 minutos

Amazonas

Prefeito de Parintins, Mateus Assayag, tem licitação de transporte escolar suspensa por suspeita de fraude

O pedido inclui a instauração de procedimento investigativo.

há 1 hora

Brasil

Receita Federal promove leilão com Honda Civic a partir de R$ 6.800

O período de lances termina no dia 11 de agosto, com encerramento às 21h.

há 2 horas

Manaus

Prefeitura de Manaus intensifica fiscalização contra lambe-lambes e poluição visual na capital

O objetivo é enquadrar os lambe-lambe que, em enorme quantidade, além de faixas, cartazes e banners, aumentam a poluição visual na paisagem urbana.

há 2 horas