Saiba como votou a bancada do Amazonas na LDO, que sofreu o ‘golpe do fundão’

Redação AM POST

Em sessão do Congresso, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, por 278 a favor e 148 contra, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que estabelece as metas, limites de despesas e prioridades básicas do Orçamento de 2022.

O texto inclui um Fundo Especial de Financiamento de Campanha — fundo eleitoral destinado ao financiamento de campanhas políticas, no valor de R$ 5,7 bilhões – quase o triplo do praticado nas eleições municipais de 2020. Na prática, quem votou a favor da LDO votou a favor do novo fundão, no valor de R$ 5,7 bilhões.

Da bancada do Amazonas a maioria dos parlamentares votou a favor da proposta e apenas um contra. O deputado Marcelo Ramos (PL) presidiu a sessão e não teve poder de voto apenas em questão de desempate.

Mesmo com alguns deputados e senadores questionando o dispositivo, a medida foi aprovada pela CMO. O fundo de financiamento de campanha foi criado após a proibição do financiamento privado, em 2015, pelo Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que as grandes doações empresariais desequilibram a disputa eleitoral. Nas eleições de 2018, foi criado o fundo de R$ 2 bilhões com recursos públicos.

O projeto, que ainda pode ser modificado na apreciação pelo Senado, aumenta o valor previsto para o Fundo Eleitoral.