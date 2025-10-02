Saiba como votou a bancada do Amazonas no projeto que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês

Notícias de política – A votação do Projeto de Lei (PL) 1.087/2025, que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para trabalhadores com rendimento de até R$ 5 mil, marcou um raro momento de consenso político na bancada do Amazonas na Câmara dos Deputados. Na sessão realizada nesta quarta-feira (1º), os oito parlamentares do estado votaram de forma unânime a favor da proposta encaminhada pelo governo federal.

Foram favoráveis ao projeto: Átila Lins (PSD), Adail Filho (Republicanos), Amom Mandel (Cidadania), Alberto Neto (PL), Fausto Jr. (União Brasil), Pauderney Avelino (União Brasil), Sidney Leite (PSD) e Silas Câmara (Republicanos).

A unidade chamou a atenção, já que a bancada amazonense, geralmente, apresenta divergências em votações de grande impacto nacional.

Benefícios e mudanças no cálculo

Atualmente, a faixa de isenção do IR contempla trabalhadores que recebem até R$ 3.036 mil. Com a nova proposta, esse limite passará para R$ 5 mil mensais, ampliando o número de brasileiros isentos do imposto. De acordo com o governo, mais de 26,6 milhões de contribuintes serão beneficiados até 2026.

O projeto estabelece ainda que quem recebe até R$ 5 mil terá direito a um desconto mensal de R$ 312,89, de forma que o imposto devido seja zerado. Para rendimentos entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350,00, o desconto será de R$ 978,62, garantindo uma redução significativa no valor a pagar.

Repercussão política

Após a aprovação, o presidente da Câmara, Hugo Motta, classificou o resultado como um marco. “Hoje é um dia histórico para o Parlamento e para o Brasil. A Câmara cumpre seu papel ao garantir justiça tributária e aliviar o bolso de milhões de trabalhadores brasileiros”, afirmou.

O governo federal também comemorou a votação, reforçando que a mudança vai beneficiar especialmente a classe média e os trabalhadores assalariados. Além disso, a medida deve contribuir para movimentar a economia, ao aumentar o poder de compra dos brasileiros.

Próximos passos

O texto segue para o Senado Federal, onde será analisado pelos senadores. Caso não haja alterações, o projeto será encaminhado para sanção presidencial. A expectativa do governo é que a medida entre em vigor em janeiro de 2026, garantindo o cumprimento da promessa feita ainda na campanha eleitoral.

Com a aprovação do PL 1.087/2025, o país dá um passo importante rumo a uma política tributária mais equilibrada e alinhada com a realidade econômica das famílias brasileiras.