A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Saiba como votou a bancada do Amazonas no projeto que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês

Proposta precisa agora ser votada no Senado.

Por Natan AMPOST

02/10/2025 às 11:12 - Atualizado em 02/10/2025 às 11:22

Ver resumo

Notícias de política – A votação do Projeto de Lei (PL) 1.087/2025, que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para trabalhadores com rendimento de até R$ 5 mil, marcou um raro momento de consenso político na bancada do Amazonas na Câmara dos Deputados. Na sessão realizada nesta quarta-feira (1º), os oito parlamentares do estado votaram de forma unânime a favor da proposta encaminhada pelo governo federal.

Foram favoráveis ao projeto: Átila Lins (PSD), Adail Filho (Republicanos), Amom Mandel (Cidadania), Alberto Neto (PL), Fausto Jr. (União Brasil), Pauderney Avelino (União Brasil), Sidney Leite (PSD) e Silas Câmara (Republicanos).

PUBLICIDADE

A unidade chamou a atenção, já que a bancada amazonense, geralmente, apresenta divergências em votações de grande impacto nacional.

Leia também: Maioria da bancada do Amazonas vota favorável à “PEC da Blindagem”

PUBLICIDADE

Benefícios e mudanças no cálculo

Atualmente, a faixa de isenção do IR contempla trabalhadores que recebem até R$ 3.036 mil. Com a nova proposta, esse limite passará para R$ 5 mil mensais, ampliando o número de brasileiros isentos do imposto. De acordo com o governo, mais de 26,6 milhões de contribuintes serão beneficiados até 2026.

O projeto estabelece ainda que quem recebe até R$ 5 mil terá direito a um desconto mensal de R$ 312,89, de forma que o imposto devido seja zerado. Para rendimentos entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350,00, o desconto será de R$ 978,62, garantindo uma redução significativa no valor a pagar.

PUBLICIDADE

Repercussão política

Após a aprovação, o presidente da Câmara, Hugo Motta, classificou o resultado como um marco. “Hoje é um dia histórico para o Parlamento e para o Brasil. A Câmara cumpre seu papel ao garantir justiça tributária e aliviar o bolso de milhões de trabalhadores brasileiros”, afirmou.

PUBLICIDADE

O governo federal também comemorou a votação, reforçando que a mudança vai beneficiar especialmente a classe média e os trabalhadores assalariados. Além disso, a medida deve contribuir para movimentar a economia, ao aumentar o poder de compra dos brasileiros.

Próximos passos

O texto segue para o Senado Federal, onde será analisado pelos senadores. Caso não haja alterações, o projeto será encaminhado para sanção presidencial. A expectativa do governo é que a medida entre em vigor em janeiro de 2026, garantindo o cumprimento da promessa feita ainda na campanha eleitoral.

Com a aprovação do PL 1.087/2025, o país dá um passo importante rumo a uma política tributária mais equilibrada e alinhada com a realidade econômica das famílias brasileiras.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Famosos

Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol

Os shows programados para este fim de semana foram adiados.

há 2 minutos

Manaus

Chuva em Manaus mobiliza Defesa Civil para risco de desabamento de muro na zona Centro-Oeste

A ocorrência foi recebida pelo Disque 199, canal de comunicação da Defesa Civil.

há 15 minutos

Manaus

Princípio de incêndio atinge restaurante no bairro Alvorada, em Manaus

Incidente ocorre na Avenida Dom Pedro I, mas fogo já foi controlado.

há 49 minutos

Manaus

Veja como está a onça-pintada resgatada com ferimentos no Rio Negro em Manaus

O animal foi encaminhado a uma clínica especializada, onde recebeu os cuidados necessários.

há 1 hora

Polícia

PC-AM analisa imagens de câmeras de segurança do Shopping Ponta Negra para identificar suspeitos de executar homem

Forças de segurança atuam em conjunto para esclarecer crime que vitimou homem de 34 anos na zona Oeste de Manaus.

há 1 hora