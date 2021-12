Saiba quais vereadores de Manaus votaram pelo aumento do Cotão na CMM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Câmara Municipal de Manaus (CMM), comandada pelo vereador David Reis, aprovou o aumento da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), famoso Cotão, para 75% do valor conferido aos deputados estaduais do Amazonas, que é de R$ 44.114,74. A mudança, proposta por meio do Projeto de Lei nº 673/2021, resultou em um aumento de R$ 18 mil para R$ 33.086,05 à disposição dos parlamentares do legislativo municipal. O valor foi reajustado durante votação “relâmpago” na última sessão do ano do parlamento municipal, na quarta-feira (15/12).

Durante a discussão e votação do projeto, os vereadores Rodrigo Guedes (PSC), Carpê Andrade (Republicanos), Raiff Matos (DC) e Amom Mendel foram os únicos a votar contra o referido aumento. Além do diferencial no valor total da verba, outra mudança foi de que cada gabinete poderá alocar até 45 assessores parlamentares, 10 a mais do que atualmente é permitido.

David Reis é um dos 37 vereadores da Casa Legislativa que votaram favorável ao reajuste.

Mensalmente a CMM destina R$ 738 mil aos vereadores de Manaus, para gastos com combustíveis, aluguel de veículos e outros benefícios. Com o novo valor, R$ 33 mil mensais, os parlamentares terão disponíveis R$ 16.236.000,00 por ano, para esses gastos.

