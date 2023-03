“Saio daqui com muito otimismo”, diz prefeito David Almeida após encontro com Lula em Brasília

Redação AM POST*

O prefeito David Almeida se encontrou nesta terça-feira (14), com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com ministros do Governo Federal para angariar recursos da União para os cofres municipais. Reunião aconteceu após o deslizamento de terra que acarretou em vítimas fatais, no último domingo (12), no bairro Jorge Teixeira, na capital, e foi para tratar sobre a destinação de recursos para desastres naturais e demais investimentos.

“Saio daqui com muito otimismo porque ja estão sendo deliberadas ações para que efetivamente cheguem recursos aos cofres da Prefeitura para trabalharmos política públicas que vão melhorar a vida das pessoas na cidade de Manaus”, disse o prefeito David Almeida.

Também participaram da reunião o vice-governador Tadeu Souza, o senador Omar Aziz, os deputados federais Adail Pinheiro e Saullo Viana, o deputado estadual Sinésio Campos e o vereador Sassá da Construção Civil.

O encontro entre David Almeida e o presidente Lula chegou a ser questionado já que David apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro nas últimas eleições.