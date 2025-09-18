“São leões contra essa gente, mas são gatinhos contra o narcotráfico”, diz Plínio Valério sobre operação da PF no AM

Notícias de Política – O senador Plínio Valério (PSDB-AM) criticou duramente a operação da Polícia Federal realizada nos município de Manicoré e Humaitá, que resultou na explosão de balsas usadas para garimpo no rio Madeira. Em discurso no Senado, o parlamentar afirmou que a ação colocou em risco a população local e classificou as cenas como “dantescas” e “de Apocalipse”.

PUBLICIDADE

“São cenas dantescas, cenas de Apocalipse”, afirmou o senador. Ainda segundo o Plínio, os alvos da operação não são grandes mineradores, mas famílias que há décadas sobrevivem da extração artesanal de pequenas quantidades de ouro.

Leia mais: Plínio Valério diz que Lula repete promessa antiga sobre asfaltamento da BR-319 em Manaus: ‘Tudo balela’

PUBLICIDADE

“Eles garimpam no leito do rio, vivem dessas migalhas que são gramas de ouro, que não dão nem para comprar no supermercado”, disse.

Plínio Valério questionou a forma como a destruição dos equipamentos será interpretada fora do Brasil, citando a repercussão internacional de imagens de ações contra garimpeiros. “O que me irrita é que essa cena vai ser mostrada em Nova Iorque, em Paris, seja lá onde for, como se estivesse combatendo o garimpo. Eles são leões para combater essa gente, mas são gatinhos com o narcotráfico”, declarou.

O parlamentar também criticou o impacto da operação para a população local. “Não estão apenas tirando o sustento dessas famílias, mas tirando de forma cruel. Foi lá e explodiu, colocando em risco toda a população do município de Manicoré”, afirmou.

PUBLICIDADE

Em sua fala, o senador ressaltou que os barcos destruídos não teriam ligação com grandes estruturas de mineração, mas seriam flutuantes usados por famílias ribeirinhas. Para ele, a ação configura abuso por parte das autoridades responsáveis.

Operação

A operação da Polícia Federal faz parte de um conjunto de ações contra o garimpo ilegal em áreas da Amazônia, prática que, segundo órgãos ambientais, causa graves impactos ambientais e sociais. Segundo as informações, cerca de 71 dragas de garimpo foram destruídas.