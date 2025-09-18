A notícia que atravessa o Brasil!

“São leões contra essa gente, mas são gatinhos contra o narcotráfico”, diz Plínio Valério sobre operação da PF no AM

Plínio Valério afirmou que a ação colocou em risco a população local e classificou as cenas como “dantescas” e “de Apocalipse”.

Por Bruno Pacheco

18/09/2025 às 08:50

Notícias de Política – O senador Plínio Valério (PSDB-AM) criticou duramente a operação da Polícia Federal realizada nos município de Manicoré e Humaitá, que resultou na explosão de balsas usadas para garimpo no rio Madeira. Em discurso no Senado, o parlamentar afirmou que a ação colocou em risco a população local e classificou as cenas como “dantescas” e “de Apocalipse”.

“São cenas dantescas, cenas de Apocalipse”, afirmou o senador. Ainda segundo o Plínio, os alvos da operação não são grandes mineradores, mas famílias que há décadas sobrevivem da extração artesanal de pequenas quantidades de ouro.

“Eles garimpam no leito do rio, vivem dessas migalhas que são gramas de ouro, que não dão nem para comprar no supermercado”, disse.

Plínio Valério questionou a forma como a destruição dos equipamentos será interpretada fora do Brasil, citando a repercussão internacional de imagens de ações contra garimpeiros. “O que me irrita é que essa cena vai ser mostrada em Nova Iorque, em Paris, seja lá onde for, como se estivesse combatendo o garimpo. Eles são leões para combater essa gente, mas são gatinhos com o narcotráfico”, declarou.

O parlamentar também criticou o impacto da operação para a população local. “Não estão apenas tirando o sustento dessas famílias, mas tirando de forma cruel. Foi lá e explodiu, colocando em risco toda a população do município de Manicoré”, afirmou.

Em sua fala, o senador ressaltou que os barcos destruídos não teriam ligação com grandes estruturas de mineração, mas seriam flutuantes usados por famílias ribeirinhas. Para ele, a ação configura abuso por parte das autoridades responsáveis.

Operação

A operação da Polícia Federal faz parte de um conjunto de ações contra o garimpo ilegal em áreas da Amazônia, prática que, segundo órgãos ambientais, causa graves impactos ambientais e sociais. Segundo as informações, cerca de 71 dragas de garimpo foram destruídas.

