Se depender de mim, Bolsonaro está morto politicamente, diz Tebet

A ministra o Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse na 4ª feira (26.jul.2023) que, no que depender dela, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está morto politicamente. Em entrevista à GloboNews, a ministra avaliou que, por outro lado, “o bolsonarismo está vivo.

Ele representa ideias, convicções e pensamentos” e “não é em 4 anos que você derruba uma ideia”. Para Tebet, “o embate de 2026 começa em 2024”. Disse que os partidos da frente ampla, que apoiam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), devem discutir “alternativas mais viáveis para ganhar as prefeituras e impedir o avanço do bolsonarismo em cidades médias, sem 2º turno, onde candidatos da extrema-direita com 30% de apoio podem ser eleitos”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A GloboNews é a emissora líder de audiência entre as TVs pagas de notícias. Ainda assim, segundo os últimos dados disponíveis da Kantar Ibope (que faz a medição), a emissora do Grupo Globo tem, no máximo, 103.510 pessoas assistindo à sua programação simultaneamente. Leia aqui sobre a audiência de canais de notícias.

Redação AM POST com informação Revista Oeste