‘Se destruir floresta, não vai vender’, diz Alckmin no Amazonas

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), esteve presente na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) para anunciar importantes investimentos para o Estado do Amazonas. Durante a cerimônia, uma das principais novidades foi a transferência do Centro de Biotecnologia da Amazônia para a responsabilidade da Fundação Universitas de Estudos Amazônicos (FUEA), que contará com um repasse anual do governo federal de quase R$ 12 milhões.

Alckmin ressaltou a importância de adotar estratégias para melhorar a logística local, enfatizando a integração dos modais hidroviários, rodoviários, ferroviários, dutoviários e aeroviários para impulsionar o desenvolvimento econômico da região. Além disso, destacou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, enfatizando que é possível conciliar o crescimento econômico com a preservação do meio ambiente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a reunião do Conselho de Administração da instituição, que também contou com a presidência de Alckmin, foram aprovadas 42 pautas de investimentos, totalizando R$ 7,27 milhões, com a perspectiva de criação de mais de 1 mil novos postos de trabalho. O vice-presidente reconheceu o papel fundamental do Estado do Amazonas na produção de diversos produtos, como ar condicionados, motocicletas e celulares, e ressaltou a necessidade de diálogo com o Ministério da Indústria e Comércio e o Governo Federal para preservar o modelo de desenvolvimento da região.

Em relação a temas sensíveis, Alckmin também abordou a questão das obras de pavimentação na BR-319, enfatizando a importância do licenciamento ambiental para minimizar os impactos. Além disso, o vice-presidente se posicionou a favor da exploração de potássio no município de Autazes, interior do Estado do Amazonas, defendendo uma mineração responsável que gere riqueza, emprego e renda, ao mesmo tempo que respeite as reservas indígenas e as questões ambientais.

Após a cerimônia, Geraldo Alckmin esteve presente na inauguração do Distrito Industrial de Micro e Pequenas Empresas (Dimicro), acompanhado por sua comitiva e autoridades do Amazonas, demonstrando seu apoio e comprometimento com o desenvolvimento econômico da região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST