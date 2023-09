Se Deus quiser, no futuro voltaremos, diz Bolsonaro a multidão de apoiadores

A festa em Fortaleza para receber o ex-presidente Jair Bolsonaro trouxe à tona o clima político acirrado na capital cearense. Apesar de estar inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro prometeu retornar ao cenário político “se Deus quiser”, reafirmando seu apoio a candidatos aliados. Diante de uma multidão de apoiadores, ele mencionou os nomes do deputado federal André Fernandes (PL-CE), que pretende disputar a prefeitura da cidade, e do deputado estadual Carmelo Neto (PL-CE). A presença do ex-presidente no shopping local também foi marcada por entusiasmo, com os gritos de “mito!” ecoando pelos corredores.

“A todos vocês, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, meu Deus, pela segunda vida e pela missão de estar à frente do Executivo por quatro anos. Se Deus quiser e essa for a vontade dEle, no futuro nós voltaremos”, discursou Bolsonaro.

A influência de Bolsonaro nas eleições municipais do próximo ano é um dos principais assuntos em discussão atualmente no cenário político brasileiro. Com a popularidade ainda em alta após seu mandato presidencial, ele busca fortalecer candidaturas alinhadas ao seu governo e impulsionar o crescimento do grupo político que o apoia.

Nos últimos meses, o ex-presidente foi ao Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Tem participado de diversos eventos de filiação ao PL. Valdemar Costa Neto, presidente do partido, já disse que sua intenção é eleger até 1.500 prefeitos nas eleições do ano que vem.

