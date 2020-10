Se Haddad tivesse sido eleito estaria empobrecendo o Brasil, diz Bolsonaro

Neste sábado (10), o presidente Jair Bolsonaro participou de uma live com uma apoiadora do hotel em que está hospedado no Guarujá, em São Paulo. Na transmissão, o presidente falou sobre sua história de vida, sobre as eleições e afirmou que, caso Fernando Haddad (PT) tivesse sido eleito para a Presidência, ele “estaria empobrecendo o país”.

O convite para a transmissão ao vivo foi feito pelo próprio Jair Bolsonaro.

– Em 2018 tinham poucas opções, acho que 11 candidatos (…) Se eu estivesse fora [das eleições], não iria fugir desses três [Haddad, Ciro e Alckmin], e o Brasil estaria melhor? – questionou.

O presidente também voltou a comentar sua declaração a respeito do fim da Lava Jato.

– Quando eu falei que eu acabei com a Lava Jato, foi no meu governo (…) Eu nem tenho com acabar, ela é independente (…) Alguns acham que eu poderia interferir na Polícia Federal (PF). Nenhum presidente interferiu na PF. Se o Lula pudesse, será que ele interferiria? Ou a Dilma? – apontou.

Bolsonaro também foi questionado sobre a “perseguição” da imprensa.

– Grande parte da imprensa, não são todos. Não é que eu cortei a verba, eu resolvi não aplicar mais (…) São alguns bilhões por ano que se deixa de gastar (…) Então eles foram desidratados. Mas não é porque eu quis ou porque sou contra a imprensa – destacou.

Fonte: Pleno.News