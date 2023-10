“Se tivemos eleição de Lula, isso se deveu a decisão do STF”, diz ministro Gilmar Mendes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, proferiu declarações neste sábado, 14, durante um evento com empresários em Paris, ressaltando o papel da Corte na “descriminalização” da política.

Segundo Mendes, a autonomia política atualmente desfrutada deve-se em grande parte às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ele citou como exemplo a decisão que anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, permitindo que o petista recuperasse seu direito de se candidatar.

“Se a política voltou a ter autonomia, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal”, afirmou o ministro.

Gilmar Mendes participou de um painel no Fórum Internacional do Grupo Espera, um evento que reúne empresários, advogados e parlamentares. Além do ministro, também estiveram presentes o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas.

As declarações de Gilmar Mendes destacam a influência do STF nas questões políticas do Brasil, particularmente no que diz respeito a candidaturas presidenciais e à legalidade das condenações judiciais de figuras políticas proeminentes.