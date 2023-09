Secretária Ana Toni que é braço direito de Marina Silva é ouvida na CPI das ONGs

As ligações entre dirigentes de ONGs e órgãos públicos na definição de políticas e financiamentos de recursos da União estão sendo discutidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das ONGs. Nesta terça-feira (26), a CPI ouvirá o depoimento da secretária nacional do clima, do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, que é braço direito da ministra Marina Silva.

Ana Toni e Marina Silva fazem parte tanto do Ministério do Meio Ambiente quanto do conselho do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), uma ONG. Essa relação estreita entre os órgãos públicos e as ONGs é um ponto de preocupação para a CPI, que busca entender como as decisões são tomadas e como os recursos são alocados.

Entre as ONGs que Ana Toni tem ligação, destaca-se o Greenpeace, onde já trabalhou como dirigente, o Instituto Clima e Sociedade (iCS), do qual foi fundadora, o GIP – Gestão de Interesse Público, do qual é sócia-fundadora. Ela também foi diretora da Fundação Ford no Brasil de 2003 a 2011 e da ActionAid Brasil de 1998 a 2002. Além disso, participa da Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade e dos conselhos da Agência Pública, Gold Standard Foundation, ClimaInfo e Instituto República.

Outro depoente que está sendo aguardado é o antropólogo francês Bruce Albert. Apesar de ter sido convidado inicialmente para depor na CPI, ele não compareceu, o que levou a CPI a transformar o convite em uma convocação. Agora, a CPI e o Senado estão em busca de Bruce Albert para que ele compareça à CPI e preste o seu depoimento.

A CPI das ONGs visa investigar e esclarecer possíveis irregularidades e influências indevidas nas ações das ONGs e na destinação de recursos públicos. A relação próxima entre dirigentes de ONGs e órgãos públicos levanta questionamentos sobre a transparência e a ética envolvidas nessas parcerias. A CPI busca trazer à tona informações e evidências para uma análise aprofundada dessas questões.

